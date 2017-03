Deux offres d'emploi publiées par Microsoft devraient faire renaître les espoirs des fans de Windows 10 Mobile.

Microsoft a déposé deux annonces d’embauche pour aider au développement de Windows 10 Mobile. La firme recherche un Senior Program Manager, qui fixera les priorités de l’équipe de développement, et un Program Manager technique, qui gérera le développement de fonctions propre à Windows 10 Mobile.

La firme de Redmond s’est donc peut-être rendu compte qu’elle avait eu la main lourde avec les nombreux licenciements dans sa division mobile, alors même qu’elle nourrit encore des ambitions sur ce marché.

Enfin un signe de vie

Depuis son lancement en 2015, Windows 10 Mobile n’avait pas reçu beaucoup d’attention de la part de Microsoft. Les mises à jour comme Windows 10 Anniversary Update ou Windows 10 Creators Update semblent plutôt se concentrer sur les ordinateurs et la Xbox que sur les smartphones.

Heureusement, le caractère universel du système de Microsoft a permis à l’OS mobile de recevoir quelques nouveautés. Par exemple, lorsque la firme met à jour une application système comme Courrier, la mise à jour concerne également Windows 10 Mobile.

Cette annonce de recrutement va donc permettre aux fans de se réjouir, Microsoft souhaite toujours développer Windows 10 Mobile. Les derniers bruits de couloir à Redmond parlent justement d’une mise à jour Redstone 3, prévue pour la fin de l’année, qui mettrait l’accent sur la mobilité.

Rendez-vous à la Build 2017 ?

Si la prochaine mise à jour de Windows 10 est prévue pour la fin de l’année, Microsoft pourrait commencer à en parler lors de la Build, sa grande conférence dédiée aux développeurs. Cette année, elle est organisée du 10 au 12 mai à Seattle et aura donc lieu après la sortie de Windows 10 Creators Update, dont la sortie est prévue pour le mois d’avril.

De plus on s’attend à ce que Microsoft présente une nouvelle Surface Pro et un nouveau Surface Book au printemps. Le calendrier de la firme est donc libre en fin d’année pour parler de la nouvelle Xbox, et de ses produits mobiles.