Certains changements les plus subtiles sont parfois aussi importants qu'une nouvelle fonctionnalité. En testant sur de nombreux navigateurs l'affichage de ses textes avec la police choisie par l'utilisateur, Facebook rend son interface plus facilement intégrable à des environnements différents. C'est mieux.

Après WordPress ou encore Medium, qui intègre désormais dans leur back office ou leurs pages la police de votre système, c’est au tour de Facebook d’essayer cette fonctionnalité qui paraît anecdotique mais qui, à l’œil, fait une grosse différence. Sur macOS, de nombreux utilisateurs américains ont remarqué que le site Facebook.com affichait désormais ses textes avec la police San Francisco, celle utilisée par Apple. Sur Windows, ce seraient les courbes amples de Segoe qui viendraient également s’inviter sur les pages du réseau social.

Véritable fonctionnalité à venir ou test à petite échelle ? Des graphistes et designers concernés par la fonctionnalité sont allés en débattre sur Designer News il y a déjà plus de neuf mois.

Depuis, lentement mais sûrement le réseau social a adopté cette règle sur ses interfaces et celle-ci se généralise. Selon nos informations, Facebook ne souhaitant pas communiquer, le code du site prévoit une utilisation d’une police dite sans serif, soit sans empattement, propre à chaque système.

Whoa, looks like @Facebook just switched over to San Francisco font. I only ever noticed this on @GitHub before. Makes it feel more native 👏 pic.twitter.com/XUAxHhui2p

— Hans van de Bruggen (@verbiate) March 13, 2017