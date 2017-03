Vidéo : La Norvège transforme le fjord de Trondheim en zone de test pour bateaux autonomes Gabriele Porrometo - il y a 2 heures Tech

Différentes entreprises ont débuté les essais de leurs bateaux autonomes dans le troisième plus grand fjord de Norvège. L'endroit, dédié à ce type de recherche, est le premier de son genre au monde.

La Norvège n’est pas seulement le pays à compter le plus haut nombre de véhicules électriques en circulation par rapport à son nombre d’habitants, c’est aussi la nation à avoir conçu le premier site de test dédié aux bateaux autonomes. Celui-ci, situé dans le fjord de Trondheim, a été annoncé en octobre dernier et accueille depuis peu les premiers essais de plusieurs entreprises intéressées par ce pendant maritime des voitures autonomes.

Outre la Kongsberg Seatex, la Maritime Robotics et la Rolls-Royce Marine, on trouve aussi des institutions scientifiques comme l’Institut de recherche technologique marine de la Norvège (MARINTEK) ou le Ocean Space Center. Le troisième fjord le plus long du pays s’impose comme le lieu idéal pour ce genre d’expérimentations, car il compte un faible trafic maritime dans un espace ouvert et assez large. La zone est administrée conjointement par le gouvernement et par la Norwegian University of Science and Technology’s Center for Autonomous Marine Operations.

Le fjord est utilisé pour tester les systèmes de navigation et de sécurité des navires autonomes, notamment leur capacité à éviter des collisions, un enjeu crucial pour le développement de cette technologie.

Plus économique et écologique

D’après Asgeir Johan Sørensen, directeur du NTNU AMOS, ces navires autonomes pourront être conçus sans cabines d’équipage, ce qui réduira leurs coûts de construction. En matière de navigation, les bateaux consommeraient également moins de carburant.

Le fjord de Trondheim est utilisé pour d’autres expérimentations technologiques, comme par exemple celle du serpent robot mécano Eelume. Du côté des bateaux autonomes, Rolls Royce planifie d’en produire une flotte d’ici 2020, tandis que la ville d’Amsterdam a commencé à tester ses propres bateaux en septembre dernier.