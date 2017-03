D'après deux sources proches de l'industrie, Intel aurait racheté Mobileye pour 15 milliards de dollars. Une belle acquisition pour pousser le développement des voitures autonomes.

Grosse prise pour Intel en ce lundi 13 mars 2017 : la société américaine serait en train de racheter Mobileye pour la coquette de 15 milliards de dollars. L’information vient de The Marker, magazine économique israélien, et a été confirmée par le magazine Axios, d’une source proche du dossier.

Pour rappel, Mobileye est la société qui a équipé pendant très longtemps les voitures de Tesla pour les rendre autonomes. Elle a permis à Tesla de prendre énormément d’avance sur la compétition en proposant du matériel prêt à l’emploi, personnalisé par les équipes de la société d’Elon Musk. Tesla a mis fin a son contrat avec Mobileye pour passer à du hardware maison, mieux maîtrisé et normalement plus performant. Cela n’a pas empêché Mobileye de prospecter de nouveaux clients : l’entreprise est par exemple le partenaire de BMW pour ses premiers prototypes autonomes.

L’acquisition par Intel a beaucoup de sens dans une industrie où les grands du secteur automobile ont de plus en plus besoin des géants de la tech pour rivaliser sur des sujets comme la voiture autonome. Sur ce sujet, Nvidia est également dans la course. Intel s’est récemment rapproché de Mobileye sur différents projets et avoir cette entreprise sous son aile pourrait être d’une grande aide pour le géant américain : les technologies de reconnaissance de terrain et d’évitement d’obstacles développées par Mobileye peuvent s’intégrer aussi bien sur des voitures autonomes que sur des drones. Deux projets qui sont clairement des sujets d’avenir pour Intel.

Les deux sociétés n’ont pas encore confirmé l’information mais l’annonce officielle devrait avoir lieu dans la journée.