L'angoisse a gagné de nombreux YouTubers ces derniers jours : leur nombre d'abonnés a considérablement diminué. Il s'agit en réalité d'un bug que la plateforme est en train de corriger.

Ce mercredi, votre compte YouTube a très certainement perdu un nombre conséquent d’abonnés si vous vous référez au compteur présent sur votre profil. Et pourtant, comme de nombreux autres youtubers vivant la même désagréable découverte, ce n’est pas vraiment de votre faute. Explications.

Hier, tous les compteurs d’abonnés de YouTube affichaient des résultats soit inquiétants, soit faux. De grands comme de petits comptes ont en effet perdu en une soirée parfois plus de mille abonnés sans raison apparente. Or si vous vous étonnez de voir votre communauté s’envoler si soudainement, rassurez-vous, ce n’est qu’un bug.

Aux États-Unis, de nombreux vidéastes inquiets se sont aperçus qu’ils traversaient tous la même situation délicate. Ils ont donc été nombreux à prévenir YouTube de cette mystérieuse tendance . L’équipe de la plateforme vidéo a en réalité découvert qu’il s’agissait seulement d’un bug : depuis lundi, certains désabonnements comptaient double…

Yikes ! Starting Monday, in some cases, we accidentally started counting two unsubs for the price of one. We’re working on a fix !

— Team YouTube (@TeamYouTube) February 8, 2017