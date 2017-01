Vidéo : Mozilla est mort, vive Moz://a Julien Lausson - il y a 44 minutes Tech

La fondation Mozilla a sélectionné sa nouvelle identité visuelle. Celle-ci fait directement référence au protocole HTTP avec l'utilisation de la chaîne de caractères :// dans son nom.

« Internet est au cœur de ce que nous faisons ». Ce sont par ces mots que Mozilla a choisi de présenter sa nouvelle identité. Et parce que le réseau des réseaux tient une place particulière dans l’histoire de la fondation, celle-ci s’est donc naturellement tournée vers un visuel qui mêle à la fois son nom et la représentation du protocole de transfert hypertexte, le fameux HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Désormais, il faudra s’habituer à voir mélanger le nom de Mozilla avec la chaîne de caractères « :// » que l’on peut voir dans les adresses sur le web, comme par exemple http :// www.numerama.com. Vous l’avez deviné : les deux points remplacent le « i » de Mozilla et la double barre oblique prend la place des deux « l ». Ainsi donc, Mozilla est mort, vive Moz://a. En quelque sorte.

À cette occasion, une nouvelle police d’écriture a été créée par la société Typotheque, un partenaire historique de Mozilla. Baptisée Zilla, elle est utilisable librement et gratuitement par tous. Naturellement, l’axe d’inclinaison, les empattements, les pleins et les déliés out été adaptés de manière à ce que l’aspect de Moz://a soit assez proche de Mozilla. Les slashs sont par exemple peu penchés.

Conduit en collaboration avec la communauté de Mozilla, le choix du nouveau logo marque le point final d’un processus initié au mois de juin 2016. Après plusieurs étapes, une liste de sept finalistes a été retenue en août, dont le fameux Mozilla + ://. Alors que les autres logos étaient parfois plus complexes, c’est finalement le choix de la simplicité qui a prévalu. C’est simple, mais ça se veut efficace.