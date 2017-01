Microsoft vient d'annonce l'acquisition de Simplygon, une entreprise spécialisée dans les outils d'optimisation 3D. Le géant américain veut rendre cette technologie plus accessible et probablementy recourir pour ses jeux vidéo.

Quelques jours après avoir acheté Maluuba, une entreprise spécialisée dans le deep learning, Microsoft a encore sorti le chéquier. Cette fois-ci, il s’est offert Simplygon, une société qui développe des solutions d’optimisation pour la 3D. Dans son communiqué, le géant américain justifie « cette acquisition qui accélérera [sa] vision de ‘La 3D pour tout le monde’, introduite avec la Creators Update de Windows 10. »

Simplygon renforce la position de Microsoft en matière de création, de partage et de capture en 3D avec l’objectif de rendre cette technologie le plus accessible possible pour les développeurs comme les particuliers. On parle ici de logiciels comme Paint 3D mais, au vu du passif de Simplygon, on imagine mal la firme de Redmond s’en passer pour sa division jeux vidéo.

Une expertise dans le monde du jeu vidéo

Matt Connors, CEO de Simplygon, se dit ravi de ce changement qui couronne un long travail, principalement apprécié des concepteurs de jeu vidéo : « Durant toutes ces années, nous nous sommes focalisés sur des aides permettant aux développeurs de repousser les limites de la 3D. » En effet, le SDK Simplygon a été adopté par la majeure partie des studios, dont Turn 10, à l’origine de la franchise Forza (et filiale de Microsoft) ou encore Naughty Dog, connu pour ses productions graphiquement magnifiques comme Uncharted et The Last of us.

Récemment, des jeux comme The Witcher 3 : Wild Hunt, Bloodborne ou Metal Gear Solid V : The Phantom Pain en ont profité. « Notre prochain objectif est ‘La 3D pour tout le monde’, l’accessibilité ultime ! Nous sommes ravis de joindre nos force à celles de Microsoft pour rendre ce rêve possible » conclut Matt Connors.

Pendant ce temps-là, Phil Spencer, patron de la branche Xbox, douche les attentes des fans sur Twitter en indiquant qu’il n’y aura pas de jeux Gears of War ni de FPS Halo cette année… Mais à quoi allons-nous jouer sur Xbox One en 2017 ?

@Analcletoo XB1 games shipping this year are different for us. not Halo FPS/Gears led, new experiences with different IP, will be fun year — Phil Spencer (@XboxP3) January 17, 2017