Le patron de Sony mentionne de futures versions du PlayStation VR. Étonnant dis-donc...

Considéré, par beaucoup, dont le Times, comme la meilleure solution pour profiter de la réalité virtuelle (prix, accessibilité et ergonomie), le PlayStation VR est l’une des fiertés 2016 du côté de chez Sony. Sans préciser de chiffres concrets, le constructeur ne cache pas son succès, appuyant « sur un lancement fort » et de belles performances commerciales durant les fêtes de fin d’année, période cruciale. Naturellement tournée vers l’avenir, la firme japonaise parle déjà d’un futur modèle et des améliorations qui pourraient y être apportées.

PS VR Pro en approche ?

« PlayStation est un business qui sait décliner et faire évoluer ses produits » déclare Kaz Hirai, big boss de Sony, chez Daily Star. Autant dire que le ton est donné d’entrée et que le PlayStation VR ne sera pas un one-shot. Parmi les griefs pointés du doigt sur la mouture actuelle, outre la résolution des écrans, les câbles de branchement font figure de vilains petits canards. Non seulement ils transforment le salon en un vaste chantier mais, en prime, peuvent nuire à l’immersion. Sur ce point, il confie, « Je dirais d’une manière plus générale qu’il y a de la place pour des améliorations là où ça a du sens. » Comprenez par-là que certains défauts soulevés peuvent être gommés, quoique la disparition totale des câbles paraît peu probable.

Toutefois, Kaz Hirai tient à relativiser les éventuelles évolutions d’un PlayStation VR 2, voire Pro pour aller de paire avec la PlayStation 4 : « Les améliorations doivent être réfléchies en fonction des coûts, car c’est un produit pour les joueurs et nous ne voulons pas d’un modèle plus blanc, plus léger ou quoique ce soit d’autre s’il coûte trois fois plus cher. Cela n’arrivera pas. »