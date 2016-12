Comment Red Line veut transformer les campagnes africaines grâce aux drones

Star Wars et la Citroën 2CV

Contrairement aux drones que l’on a coutume de voir, ceux de Jonathan Ledgard ne sont pas des quadricoptères à hélice. Alimentés à l’énergie électrique, ils sont dotés d’ailerons, comme des avions miniatures, et volent donc à l’horizontale. Le décollage, en revanche, se fait à la verticale : « Les quadricoptères sont efficaces pour les petites distances, ils sont donc très adaptés au milieu urbain et aux besoins des grandes villes occidentales, comme dans le cas du projet de livraison expresse d’Amazon. En Afrique, nous avons besoin de drones capables de parcourir des distances plus longues. En outre, les drones dotés d’ailerons sont moins bruyants, et je trouve leur apparence bien plus cool. En revanche, nous conservons le décollage vertical, car il permet aux appareils de décoller et de se poser sur un petit espace. »

En plus de ces drones au design unique en son genre, le projet Red Line repose également sur la construction de spatioports, servant de stations de décollage et d’atterrissage, mais aussi de lieux de vie pour les locaux. « Nos drones sont d’une taille respectable, nous avons donc besoin d’un espace pour les stocker de manière sécurisée et les faire accepter par la communauté. »

Là encore, l’argent est le nerf de la guerre : « Chaque droneport coûte moins de 200 000 dollars et est construit à partir de matériaux rassemblés sur place. » Jonathan Ledgard les conçoit comme des lieux de convivialité : « Les produits ne seront pas acheminés du droneport vers le village, les habitants devront donc venir les chercher sur place. C’est pourquoi nous le concevons comme un lieu de convivialité, qui servira également de marché, de bureau de poste, de clinique… »

Les drones pourront transporter des produits sanitaires

Car contrairement au projet d’Amazon, celui de Jonathan ne vise pas seulement à transporter des marchandises achetées en ligne. L’objectif est également de répondre à un certain nombre de besoins qui ne sont pour l’heure pas assurés de manière traditionnelle. L’accent est notamment mis sur l’aspect médical : les drones serviront à transporter médicaments, échantillons sanguins et autres produits sanitaires, afin de prodiguer de meilleurs soins dans ces zones reculées.

Ils sont également conçus comme un moyen d’assurer un certain nombre de services publics, comme la livraison de courriers postaux ou de documents officiels. Enfin, Jonathan envisage de les utiliser pour transporter des pièces détachées à destination de l’industrie. Plusieurs projets pilotes sont en cours de lancement au Rwanda et en Tanzanie.