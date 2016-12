Comment peut-on retrouver la simplicité et l'efficacité du MagSafe sur les nouveaux MacBook Pro ? Une startup propose une alternative.

Dans l’histoire d’Apple, on a plus souvent vu Cupertino ajouter à ses systèmes des idées empruntées à des startups. Cette année, avec l’abandon du MagSafe sur toute la gamme MacBook Pro, l’entreprise californienne laisse un boulevard à la concurrence — et surtout aux jeunes pousses — pour combler ce manque. En effet, l’abandon de la prise aimantée MagSafe est l’un de nos gros regrets niveau ergonomie sur les nouveaux MacBook Pro.

Sur Kickstarter, la firme Branch vient de proposer un câble qui reprend les fonctionnalités du MagSafe et ajoute en plus les fonctionnalités de l’USB Type-C Thunderbolt 3 des nouveaux MacBook. Le câble peut en effet recharger votre laptop (en faisant passer jusqu’à 100 watts de courant) mais il peut aussi diffuser un flux vidéo 5K, bien pratique pour brancher un écran et, bien entendu, des données à 10 Gb/s. Cela signifie que vous pourrez brancher un adaptateur derrière ce port sans aucun souci : il accepte tous les câbles USB Type-C et est lui-même réversible.

L’idée est excellente et la réalisation semble soignée. Vous pourrez en commander un pour 35 dollars. La startup promet une livraison dans le monde entier en janvier 2017, soit dans des délais bien moins contraignants que la plupart des Kickstarters.