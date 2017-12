Dernière ligne droite avant la fin d'année, c'est aussi l'occasion de dépenser ses derniers eurospour de très bonnes affaires sur consoles et PC.

Les soldes Steam ont débarqué

Impossible de répertorier les milliers de jeux qui sont actuellement en promotion sur la plateforme, et ce jusqu’au 4 janvier. Nous vous avons concocté une petite sélection des jeux qui semblaient avoir une réduction intéressante comme Bayonetta à 9,99 €, Elite Dangerous à 6,24 €, Rainbow Six Siege à 8,99 €, Farming Simulator à 14,99 €, ou encore Rocket League à 11,99 € et GTA V à 23,99 €.

Blizzard joue les Père Noël

Le studio propose en effet une salve de promotions sur Overwatch, StarCraft II, StarCraft : Remastered, World of Warcraft, Diablo III et Heroes of the Storm.

L’édition standard d’Overwatch tombe à 19,99 €. Overwatch : Game of the Year Edition vous offre tout le contenu de l’édition standard d’Overwatch, ainsi que 5 modèles spéciaux pour vos héros, 10 coffres de butin et des bonus en jeu pour Heroes of the Storm, World of Warcraft, Diablo III et StarCraft II au prix de 29,99 €.

Les promos sur GOG.com

Le site web Indie Mag propose aussi sa sélection de promos avec notamment The Banner Saga 2, Cuphead, Undertale, Punch Club ou the Coma.

Les soldes sont aussi sur Gamesplanet

Du vendredi 22 au dimanche 24 décembre, Gamesplanet lance un dernier grand weekend de soldes avec plus de 250 jeux en promo jusqu’à -90 %. Vous recevrez en plus 2 jeux PC : A Normal Lost Phone et Pankapu en cadeau pour l’achat d’un jeu de 10€ ou plus.

Parmi ces offres ont peut craquer sur : Destiny 2 à 37,99 €, Assassin’s Creed Origins à 39,99 €, Wolfenstein II : The New Colossus à 24,99 €, Sid Meier’s Civilization VI à 24,99 €, Shadow Tactics : Blades of the Shogun à 25,99 €, Fallout 4 à 12,99 € ou encore Quantum Break à 16,99 €.

Du côté des Bundles

Ce week-end, on découvre sur Humble Bundle un pack de jeux mobiles appelé Indie Hits avec plein de titres chouettes, dont Invert : The Flipping Puzzles, Superbrothers : Swords and Sorcery, Alto’s Adventure et Pug’s Quest à partir de 0,84 €. À partir de 3,71 € on débloque Vignettes, Shooting Stars !, Tower Dwellers, Caterzillar. Enfin, pour 4,22 € on ajoute Framed 2, The Bug Butcher et Snowball.

Les bons plans Gold de Xbox One

Injustice 2 est disponible à 35 € au lieu de 69,99 €

Elite Dangerous est à 10 € au lieu de 24,99 €

The Legend of Korra est à 3,75 € au lieu de 14,99 €

Les réductions du store PS4

Pour Noël, Horizon Zero Dawn est à 24,99 € au lieu de 39,99 €

Star Wars Battlefront II est à 34,99 € au lieu de 69,99 €

Borderlands : The Handsome Collection est à 11,99 €