Vous utilisez votre iPhone dans votre voiture ou à la maison pour écouter de la musique mais dès que vous branchez ce dernier, il lance automatiquement la même chanson. Vous en avez par dessus le pompon et nous aussi. Voilà une astuce pour retrouver un peu de calme.

Lorsque l’on branche un iPhone à un système son dans un véhicule ou sur une enceinte intelligente, l’appareil lance parfois automatiquement la lecture d’une chanson de votre bibliothèque. Or, c’est toujours la première qui est choisie, par ordre alphabétique. Ce qui a tendance à agacer.

Et même la plus douce et la plus complexe des mélodies ne supporte l’usure de la répétition la plus obstinée… Heureusement, cette semaine, Samir Mezrahi a enfin trouvé une petite astuce pour en finir avec ce problème.

hey I released a blank song that will play 1st so that *one* song won’t play every time u plug ur phone into ur car https://t.co/FL83YUOOcz — #1 samir (@samir) August 9, 2017

Il a publié sur iTunes une chanson appelée A a a a a Very Good Song qui comporte dix minutes de silence. Étant donné, comme nous l’avons vu, que l’iPhone joue la première chanson de l’ordre alphabétique lorsqu’il est connecté, le titre de cette plage de silence s’impose à toutes les bibliothèques comme le premier de la liste automatisée, ce qui, logiquement, vous laisse dix minutes de silence avant de commencer à écouter la musique que vous voulez.

Les utilisateurs d’Apple plébiscitent depuis l’idée de Mezrahi puisque sa chanson est en train de gagner le haut des charts sur iTunes. En moins d’une journée, son A a a a a s’est élevé au 67e rang des titres les plus achetés sur la plateforme en ligne.

Dans tous les cas, Rezhami devrait capitaliser sur cette petite idée anodine : la chanson est vendue à l’unité à 0,99 € (ou dollars) et compte déjà de nombreux acheteurs. Certainement le silence le plus rentable de l’année.