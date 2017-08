Plus de 30 ans après leur création, les Chevaliers du Zodiaque (Saint Seiya en japonais) continuent de fasciner. La preuve : Netflix vient d'annoncer un remake en images de synthèse de la série culte de Masami Kurumada, découverte en France grâce au Club Dorothée.

Netflix aime visiblement piocher dans la pop culture japonaise pour ses nouveaux projets originaux. Le géant du streaming vidéo va en effet adapter la série culte Les Chevaliers du Zodiaque (Saint Seiya pour les puristes) sur sa plateforme, avec Yoshiharu Ashino aux commandes.

La qualité pourrait être au rendez-vous puisque le projet sera réalisé avec la Toei, le prestigieux studio japonais d’animation à l’origine de nombreuses séries cultes (Albator, Dragon Ball, One Piece…). On sait seulement pour l’instant que la série sera réalisée en images de synthèse.

Knights of the Zodia : Saint Seiya anime remake visual : https://t.co/koiVCTfT0c #聖闘士星矢 pic.twitter.com/KHDnMLPA3f — moetron | pKjd (@pKjd) August 2, 2017

Après Death Note, Saint Seiya

Le manga original Saint Seiya, créé en 1986 par Masami Kurumada, a récemment fêté son 30e anniversaire. La série compte un public de fans fidèles en France, la plupart ayant découvert les péripéties de ces chevaliers en armures de bronze pendant la diffusion de l’anime original dans le Club Dorothée à la fin des années 1980.

Netflix se prépare déjà à accueillir, le 25 août, sa version live de Death Note, le manga best-seller de Tsugumi Ôba et Takeshi Obata et Tsugumi Ohba. et qui s’est aussi fait connaître grâce à son adaptation animée.