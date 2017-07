« Le jeu est pensé pour être fun, et je le vois comme une aventure comique. Le nombre de scène avec du sexe et de la nudité est très faible. Malheureusement, parce que j’ai choisi d’écrire un jeu sur le sexe, certains groupes de gens ont tiré la sonnette d’alarme […]. Cette hypocrisie m’ennuie encore plus quand on réalise que mon jeu est de la comédie et que le plupart des jeux s’articulent autour de tueries en se prenant au sérieux […]. J’ai décidé que, plutôt que de faire de la violence gratuite, je ferai de la nudité gratuite, car je crois que plus de jeux comme ça devraient exister » ajoute l’auteur.