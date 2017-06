Pour ce week-end de fête des pères, si vous séchez encore pour les cadeaux il y a toujours possibilité de rendre quelques papas joueurs heureux.

Wolfenstein à l’honneur sur Steam

Pour finir, Steam réunit un pack Europa Universalis IV et Hearts of Iron IV ainsi que leur DLC pour 44,96 €. Les autres titres de la franchise sont également en réduction.

Les promos Gog.com

Les soldes d’été touchent bientôt à leur fin (le mardi 20 juin à 23h59) sur gog.com. Pour finir en beauté, le jeu Fantasy General est gratuit jusque dimanche à 14h59.

Il est donc désormais possible d’obtenir 3 jeux gratuits, puisque Rebel Galaxy est offert au premier achat durant les soldes et Alan Wake’s American Nightmare est offert en dépensant plus de 9€.

Vous pouvez bien entendu découvrir notre liste maison et participer à notre concours.

Du côté des Bundles

Pour fêter l’événement de l’E3 à Los Angeles cette semaine, Humble Bundle propose un pack très intéressant avec de nombreux jeux et DLC, ainsi que des coupons de réductions pour chaque inscription à leur newsletter. Intitulé E3 2017 Digital Ticket, il comprend notamment : Gemini : Heroes Reborn, Rock of Ages 2 – Classic Pack, XCOM : Enemy Unknown Complete Edition, Verdun, ou encore HackyZack.

Les bons plans Gold de Xbox One

Forza Horizon 3 est à 34,99 € au lieu de 69,99 €

NBA 2K17 Kobe Bryant Legend Edition est à 4 € au lieu de 89,99 €

X COM 2 est à 25 € au lieu de 49,99 €

Les réductions du store PS4

Assassin’s Creed The Ezio Collection est disponible à 19,99 € au lieu de 44,99 €

Horizon Zero Dawn est à 39,99 € au lieu de 59,99 €

Nioh est à 39,99 € au lieu de 59,99 €