Découvrez comme chaque week-end une série de promotions en cours sur PC et consoles.

THQ Nordic à l’honneur sur Steam

Ce week-end, ce sont feu les studios de THQ Nordic qui sont mis à l’honneur avec un florilège de titres en promotion. On peut notamment se procurer le pack de la franchise Darksiders à 9,99 €, This is the police est à 7,49 €, un pack Painkiller est également disponible à 13,99 €.

Les promos sur Gog.com

Fallout 3, Fallout : New Vegas et The Elder Scrolls IV : Oblivion sont maintenant disponibles sans DRM, avec un support complet des mods. Pour fêter la sortie de ces classiques de Bethesda, Gog.com propose une remise de 50 % sur ces jeux.

Du côté des bundles

Cette semaine, sur Humble bundle, on peut trouver un pack consacré au studio Adult Swim. Pour un euro symbolique, on obtient Small Radios Big Televisions, WASTED, Westerado : Double Barreled et Volgarr the Viking. Le second palier est à 6,63 € avec Duck Game, Rise & Shine et Headlander.

Enfin pour 10,70 € on débloque Glittermitten Grove, Rain World et Frog Fractions 2. À 22,28 € on s’offre en plus Duck Game White Duck Plush.

Les bons plans du Gold Xbox One

Alien Isolation est disponible à 22 € au lieu de 54,99 €.

Inside my Radio est à 7,50 € au lieu de 14,99 €.

The Long Dark est en promotion à 8 € au lieu de 19,99 €.

Les réductions du store PS4

Prey est en réduction et passe à 49,99 € au lieu de 69,99 €.

FIFA 17 est disponible à 19,99 €.

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor est en promotion à 14,99 €.