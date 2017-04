Vidéo : Sony ajoute des classiques LEGO, Star Wars et LucasFilm au catalogue PlayStation Now Maxime Claudel - il y a 5 heures Pop culture

Sony surfe sur la sortie vidéo de Rogue One pour mettre à jour le catalogue du PlayStation Now avec plusieurs titres phares de la saga Star Wars.

S’il faudra attendre jusqu’au 21 avril prochain pour (re)découvrir Rogue One à la faveur de son lancement en format vidéo, le spin-off de la célèbre saga est d’ores et déjà disponible en DVD, Blu-ray et VOD chez nos amis d’outre-Atlantique.

Et, coïncidence ou non, Sony a décidé de mettre à jour le catalogue du PlayStation Now avec cinq jeux estampillés Lucasfilm, dont quatre aux couleurs de la saga Star Wars. Ils sont logiquement mis à l’honneur dans une bande-annonce.

Du Star Wars à gogo

Ce sont donc Star Wars : Le Pouvoir de la Force, Star Wars : Le Pouvoir de la Force II, LEGO Star Wars : La Saga Complète, LEGO Star Wars III : The Clone Wars et LEGO Indiana Jones 2 : L’aventure continue qui s’ajoutent à la liste du service de streaming.

À voir cette liste, il y en a pour tous les goûts et, surtout, tous les publics puisque les plus jeunes s’amuseront avec les productions LEGO tandis que les aînés pourront incarner Starkiller, l’apprenti caché de Dark Vador.

Rappelons que le PlayStation Now, toujours pas lancé en France mais disponible en Belgique, s’apprête à amorcer sa mutation en se rendant disponible uniquement sur PS4 et PC et en accueillant prochainement des jeux PS4.