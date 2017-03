Sony fait évoluer son service de streaming de jeux sur PS4 et PC en ajoutant des jeux PS4 au catalogue.

Sony répond directement à l’abonnement annoncé par Microsoft il y a quelques jours en faisant évoluer le PlayStation Now. Alors que le service de streaming de jeux PS3 va bientôt être abandonné sur plusieurs plateformes pour une concentration sur PS4 et PC, il s’apprête à accueillir des productions PS4 dans les mois à venir. La firme nippone en dira plus à ce sujet très bientôt et, dans un premier temps, quelques privilégiés pourront participer à une bêta fermée.

Ce qu’il faut retenir de cette annonce ? La possibilité, pour les joueurs PC, de profiter d’une partie du catalogue de la PlayStation 4 sans posséder la console qui se vend comme des petits pains depuis son lancement. On espère juste qu’ils n’auront pas droit aux fonds de tiroir de la machine…

Des sauvegardes compatibles entre PC et PS4

Sony a précisé que l’abonnement PlayStation Now sera unique et que les productions PS4 concernées viendront simplement s’ajouter aux 483 jeux PS3 actuellement disponibles dans le cadre de la souscription. En revanche, contrairement à Microsoft, le géant japonais préfère s’appuyer sur du streaming.

Par ailleurs, le PlayStation Now revendique désormais une fonctionnalité cloud-saves, permettant de partager ses sauvegardes entre les plateformes PS4 et PC. De cette manière, il est envisageable de commencer une partie sur la console et de la continuer sur son ordinateur portable en déplacement, pour peu que la connexion Internet le permette.