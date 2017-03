DICE lance la fonctionnalité Amis Premium, permettant de faire profiter son abonnement payé un bras à tous ses amis.

DICE n’a pas envie de semer la pagaille et la jalousie au sein d’un groupe d’amis. Ce faisant, la studio a levé le voile sur une nouvelle fonctionnalité lancée dès aujourd’hui pour les joueurs de Battlefield 1 : les Amis Premium. Sous cette appellation se cache la possibilité de jouer aux cartes payantes sans les posséder, sous couvert qu’un de nos amis est bel et bien abonné Premium (et participent à la partie, bien évidemment). Comme le rappelle DICE, il y a le souhait « qu’un maximum de joueurs puissent jouer aux diverses cartes pour une expérience de jeu optimale. »

Faire profiter ses amis

Selon la description du blog, le joueur Premium n’a pas nécessairement besoin de créer la session pour faire essayer les environnements à tout le monde et les paramètres indiqueront que le Premium est actif si tel est le cas. Il y a néanmoins des restrictions appliquées : l’expérience n’est pas distribuée à ceux qui ne possèdent pas les cartes (elle sera rétroactive en cas d’achat du Pass Premium plus tard) tandis que les véhicules et les armes des DLC ne sont pas disponibles pour les joueurs non Premium, au même titre que les médailles et les codex.

C’est donc une bonne nouvelle pour ceux qui aiment jouer à Battlefield 1 entre potes mais qui n’ont pas forcément tous envie de craquer pour le Pass Premium. Ils auront l’opportunité de goûter à des environnements inédits tout en continuant de s’amuser avec des proches. DICE se garde bien évidemment le droit de modifier la fonctionnalité afin qu’elle « réponde aux attentes de notre merveilleuse communauté. »