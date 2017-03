Vidéo : PlayStation Plus : quels sont les 6 jeux offerts en avril ? Maxime Claudel - il y a 6 heures Pop culture

Sony a levé le voile sur les jeux qu'il offre aux abonnés PlayStation Plus à partir du mardi 3 avril. Et c'est loin d'être la joie.

Rendez-vous immanquable à chaque fin de mois, la révélation des jeux offerts dans le cadre du PlayStation Plus est désormais connue pour avril 2017. On sortait quand même de deux bons mois avec LittleBigPlanet 3 en février puis Tearaway Unfolded en mars. Que nous réserve donc Sony pour les jours à venir ? Sortez les mouchoirs…

À partir du 4 avril, les abonnés PlayStation Plus pourront donc télécharger Drawn to Death (PS4), Lovers in a Dangerous Spacetime (PS4), 10 Second Ninja X (PS4, PSVita), Invizimals : The Lost Kingdom (PS3), Alien Rage (PS3) et Curses ’n Chaos (PSVita). Comme toujours, nous avons droit à une bande-annonce uniquement centrée sur les titres PlayStation 4.

Une sélection plutôt décevante

Drawn to Death n’est autre que le nouveau jeu de David Jaffe, papa des franchises God of War et Twisted Metal. Encore inédit, il prend la forme d’un shooter en arène 100 % multijoueur qui se déroule dans un cahier d’étudiant rempli de dessins. De fait, la patte artistique est des plus étranges. De son côté, Lovers in a Dangerous Sparetime est décrit comme « un shooter spatial à l’action frénétique, en coop à 1 à 4 joueurs », au sein duquel le travail d’équipe est primordial pour réussir.

Globalement, on ne pourra s’empêcher de penser que cette sélection d’avril est décevante, surtout si on la compare à celles des mois précédents. Encore plus face à l’équivalent chez la concurrence, qui offre aux joueurs de Xbox (One ou 360) Ryse : Son of Rome, la saison 2 de The Walking Dead ou encore Darksiders.

Comme toujours, les membres PlayStation Plus n’ont plus que quelques jours devant eux pour récupérer les jeux du mois de mars, bien plus intéressants :Tearaway Unfolded (PS4), Disc Jam (PS4), Lumo (PS4, PSVita), Under Night In-Birth Exe : Late (PS3), Earth Defense Force 2025 (PS3) et Severed (PSVita). Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au 4 avril.