PlayStation Plus : quels sont les 6 jeux offerts en mars ? mars

Les membres PlayStation Plus pourront récupérer les perles Tearaway Unfolded et Severed la semaine prochaine.

Après Microsoft il y a quelques jours, Sony dévoile son programme de fidélité pour le mois de mars. Comme toujours, les abonnés PlayStation Plus ont l’opportunité de télécharger six jeux gratuitement afin qu’ils justifient un peu plus le prix de leur abonnement, indispensable pour jouer en ligne sur PlayStation 4. Après LittleBigPlanet 3, gros morceau de février, que nous réserve ce nouveau mois ?

À partir du 7 mars, les concernés pourront donc télécharger Tearaway Unfolded (PS4), Disc Jam (PS4), Lumo (PS4, PSVita), Under Night In-Birth Exe : Late (PS3), Earth Defense Force 2025 (PS3) et Severed (PSVita). Comme toujours, nous avons droit à une bande-annonce uniquement centrée sur les titres PlayStation 4.

Sony aime Media Molecule

Les fans de Media Molecule seront une nouvelle fois aux anges avec Tearaway Unfolded, un jeu de plateforme en papier mâché tout mignon qui exploite les spécificités hardware de la PlayStation 4 (utilisation du touchpad et de la barre lumineuse de la DualShock 4 par exemple). Le premier opus de la franchise était sorti sur PSVita et c’était déjà un petit bijou.

De cette sélection, on retiendra également Severed, un dungeon-crawler exigeant signé DrinkBox Studios (Guacamelee !) exploitant les capacités tactiles de la PSVita.

En revanche, les membres PlayStation Plus n’ont plus que quelques jours devant eux pour récupérer les jeux du mois de février, à savoir LittleBigPlanet 3 (PS4), Not A Hero (PS4), Starwhal (PS3, PS4), Anna : Extended Edition (PS3), Ninja Senki DX (PSVita, PS4) et TorqueL (PSVita, PS4). Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au 7 mars.