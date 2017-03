Le festival SXW propose, pour son édition 2017, de télécharger gratuitement un fichier contenant plus d'un millier de morceaux de musique.

Envie de découvrir de nouveaux musiciens, de sortir de votre zone de confort ? Alors vous devriez faire un petit tour sur le site de SXSW — South by South West. Depuis plus de dix ans maintenant, les organisateurs du festival proposent chaque année de télécharger gratuitement les titres des artistes qui se produisent à Austin, au Texas, ville hôte du SXSW depuis sa naissance, en 1987.

L’édition 2017 du SXSW s’est terminée le 19 mars mais vous pouvez jouer les prolongations en téléchargeant sur BitTorrent un fichier de 7,86 Go contenant 1 201 fichiers musicaux. Pratique pour ceux qui n’ont pas pu faire le déplacement jusqu’à Austin ou qui ont assisté au festival et qui voudraient bien réécouter certains artistes qui ont foulé l’une des scènes de la ville.

Vous devriez trouver chaussure à votre pied : outre la quantité importante d’artistes figurant dans le fichier torrent, l’archive fait cohabiter des styles musicaux très divers : du rock à la pop, en passant par le rap, le folk et toutes sortes de sous-genres qui en sont dérivés. Nous n’avons certes pas encore tout écouté, mais quelques titres devraient vous plaire ; sauf si vous ne jurez que par les chants grégoriens : on ne garantit pas que vous en trouviez dans cette sélection.

Le SXSW, s’il est connu pour être l’un des plus gros festivals de musique au monde, n’est pas que ça : c’est aussi un lieu incontournable pour découvrir des startups, assister à des conférences et rencontrer certains acteurs-clés du secteur de la high tech, avec des parties dédiées au cinéma (SXSW Film) et aux médias interactifs (SXSW Interactive).

Pour télécharger un fichier torrent, vous avez besoin d’un logiciel dédié. Le site du festival SXSW en propose cinq : qBittorrent, Transmission, Deluge, Tixati et Vuze. Ce sont des bons clients BitTorrent : certains d’entre eux apparaissent d’ailleurs dans notre guide des clients BitTorrent pour Windows, Mac, Linux, Android et iOS.