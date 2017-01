Les enseignes se livrent à une guerre des prix entourant la Nintendo Switch. On devrait finalement la payer 299 €, soit l'équivalent du tarif américain.

L’imbroglio autour du prix de la Nintendo Switch prend une tournure des plus étranges. Après la présentation datant du 13 janvier dernier, Micromania et Amazon, déjà, annonçaient des prix différents. On a vu du 349, du 299, du 329… Et, depuis quelques jours, une bataille fait rage et les baisses de tarif se sont succédé. A l’arrivée, il faudra vraiment le vouloir pour payer la console plus que 300 €. C’est une excellente nouvelle pour notre compte en banque, d’autant qu’il faudra ajouter des accessoires onéreux et un ou plusieurs jeux à la facture finale.

Prix de lancement définitif de la Nintendo Switch (jusqu'au 07/03) : 299€

Zelda BOTW : 51.99€ https://t.co/zLx9RbVe0V pic.twitter.com/GVtGJYLk8V — Hypergames Auchan (@HypergamesA) January 26, 2017

La Switch à son juste prix

Que ce soit chez Amazon, Auchan, Cdiscount ou encore la FNAC, la Nintendo Switch s’affiche à 299 €. Hypergames, le rayon jeux vidéo d’Auchan, précise qu’il s’agit du prix définitif, signifiant qu’il ne devrait plus y avoir de changements (avant le 7 mars). Certaines enseignes la vendent encore au-dessus des 300 €, comme Cultura (309 €), Boulanger (314 €), Darty (324,90 €) et Micromania (329,99 €). Aujourd’hui, c’est la FNAC qui propose l’offre la plus intéressante : une Switch à 299 €, avec 20 voir 30 € de bons d’achat (10 € par tranche de 100 € jusqu’au 30 janvier, à 13h).

Enfin, à noter que si Micromania liste (encore ?) la Switch à 329,99 €, le revendeur se rattrape avec des reprises pour ceux qui veulent se débarrasser d’une console. Par exemple, en revendant une PS4, on repart avec la plateforme de Nintendo à 129,99 € (179,99 € avec une Wii U 32 Go, 204,99 € avec une New 3DS XL, 219,99 € avec une New 3DS, 229,99 € avec une Xbox One/une Wii U 8 Go/une 3DS XL et 254,99 € avec une 3DS).