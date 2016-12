DICE se plie en quatre et se montre généreux pour occuper les joueurs de Star Wars Battlefront le soir du Réveillon et le jour de Noël.

Si Noël rime généralement avec repas en famille et ouverture de cadeaux à gogo, pour certains, c’est plutôt l’occasion de passer une soirée tranquille devant un jeu vidéo. À cet effet, DICE et Electronic Arts encouragent les joueurs PC, PlayStation 4 et Xbox One à (re)lancer Star Wars Battlefront avec un week-end festif rempli de joyeuseté. Au programme ? Un DLC accessible gratuitement, une progression plus rapide et un peu de cash à dépenser.

Le Noël des étoiles

Ainsi, du 23 au 25 décembre, l’extension Death Star de Star Wars Battlefront sera gratuite et ceux qui ne l’ont pas (encore ?) achetée pourront donc l’essayer avant, éventuellement, de craquer. Elle rassemble des cartes basées sur la célèbre arme destructrice de planètes de l’Empire ainsi que le mode Battle Station, qui fait revivre l’impressionnante attaque de l’Etoile de la Mort avec trois phases (dont deux dans l’espace). En revanche, Electronic Arts ne précise pas s’il sera possible d’incarner les Héros Chewbacca et Bossk, introduits par ce DLC, dans le cadre du Death Star Free Trial.

Argument supplémentaire pour s’y remettre : ce sera un week-end double XP, permettant d’emmagasiner l’expérience beaucoup plus rapidement et, par extension, de monter en niveau à la vitesse de l’éclair.

Pour terminer, le simple fait de se connecter à Star Wars Battlefront aux dates indiquées ajoutera 5 000 crédits bonus à votre compte. C’est le joli cadeau de Noël de DICE pour les fans de son FPS multijoueur.