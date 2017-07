Pour Edward Snowden, l'interdiction des VPN en Russie et leur contrôle étroit par le gouvernement en Chine constituent une « atteinte aux droits de l'homme ». Le lanceur d'alerte exilé à Moscou appelle à la vigilance sur cette tendance inquiétante.

Les restrictions adoptées respectivement par la Chine et par la Russie contre les VPN, ces réseaux privés virtuels qui permettent de contourner la censure sur le web, inquiètent particulièrement Edward Snowden.

Le lanceur d’alerte et ex-salarié de la NSA et de la CIA, exilé à Moscou depuis ses révélations sur la surveillance de masse américaine en 2013, a tenu à alerter ses plus de 3 millions d’abonnés Twitter de la gravité de telles mesures, alors que la Chine a obtenu d’Apple le retrait d’applis VPN de son Store chinois, et que la Russie a décidé d’interdire l’usage des VPN à compter du 1er novembre 2017.

Edward Snowden dénonce ainsi : « Que [cette législation] soit promulguée en Chine, en Russie, ou partout ailleurs, nous devons être clairs en affirmant qu’il ne s’agit pas d’une ‘régulation’ raisonnable mais d’une violation des droits de l’homme. »

Banning the "unauthorized" use of basic internet security tools makes Russia both less safe and less free. This is a tragedy of policy.

— Edward Snowden (@Snowden) July 31, 2017