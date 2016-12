Quelles sont les propositions des 7 candidats de la primaire de la gauche en matière de numérique, de tech et de nouvelle économie ? Retrouvez-les ici, actualisées au fil de la campagne, en attendant le premier tour du scrutin, le 22 janvier 2017.

Depuis le 17 décembre 2016 et jusqu’au 20 janvier 2017 à minuit, les sept candidats de « la Belle alliance populaire » mènent campagne pour le premier tour. Retrouvez ici, classées par thématique, les propositions formulées par les sept candidats à la primaire de la gauche : Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias.

Ces propositions seront mises à jour au fur et à mesure de la campagne, en attendant les scrutins du premier tour (le 22 janvier) et du second (le 29 janvier).

En date du 28 décembre, seuls Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ont formulé des propositions sur le numérique.

Mesures autour des géants de la tech Le rapport aux géants américains de la tech

Arnaud Montebourg souhaite « libérer les Français de la domination numérique que 4 entreprises californiennes exercent sur notre pays et notre continent, l’Europe, et qui ont fait de nous une colonie numérique des États-Unis d’Amérique. » Arnaud Montebourg compte établir une « politique européenne » pour lutter contre leurs « abus d’optimisation fiscale ».

Il propose aussi de relocaliser les data centers — ces centres de données installés pour la plupart en Irlande — des grands groupes en France, pour éviter que « la capture de l’or numérique » parte à l’étranger et que celui-ci y soit « exploité ».

Benoît Hamon, pour sa part, veut s’assurer que les grands groupes de la tech américaine comme Google, Amazon, Facebook et Apple cessent d’échapper aux impôts en France, en « adaptant la fiscalité ». Il compte « mettre en place un reporting public pays par pays pour toutes les entreprises afin d’identifier les activités de leur filiale et repérer les sociétés ‘boîtes aux lettres’. »

Benoît Hamon veut contribuer à une prise de conscience sur la vente des données personnelles

Le candidat souhaite aussi encadrer la gestion des données personnelles par ces « géants du numérique qui pèsent plus que certains États » et notamment la vente de ces informations, qui nécessite selon lui une « vraie prise de conscience ».

Dans cette optique, Benoît Hamon envisage « plusieurs avancées pour permettre l’oubli et le droit au déréférencement, garantir le droit au consentement pour le traitement des données personnelles de chacun, le droit à la portabilité des données personnelles » mais aussi l’élaboration « d’algorithmes loyaux — non discriminatoires, fidèles, transparents — à l’inverse des recommandations présentées comme issues de statistiques alors qu’il s’agit de promotions commerciales. »

Enfin, il compte créer une « commission permanente sur les enjeux éthiques et sociaux liés aux avancées scientifiques et à la révolution numérique. »

Démocratie participative Démocratie participative

Benoît Hamon veut permettre aux citoyens « de décider de l’utilisation d’une partie du budget de l’État (jusqu’à 5 milliards d’euros) pour des grands projets. » Concrètement, ceux-ci auront huit mois pour émettre des propositions de projets, dont le coût sera ensuite évalué par l’administration. Au terme d’une campagne d’information, « les projets sont soumis à un vote en ligne et dans chaque mairie. » L’enveloppe est enfin dépensée sur les 3 à 5 projets ayant remporté le plus de votes.

Le candidat souhaite aussi donner la possibilité aux citoyens « d’écrire la loi de manière collaborative par l’écriture d’ ‘amendements citoyens’ sur le modèle du projet de loi pour une République numérique. »

Arnaud Montebourg, pour sa part, milite en faveur de l’open data en matière de données financières. Il propose « d’organiser de manière obligatoire la libération des données publiques, pour que les citoyens puissent s’emparer des enjeux financiers qui concernent leurs impôts. » Le candidat affirme aussi avoir modernisé son projet de 6ème République pour l’adapter à ce qu’il appelle « la République numérique » : « Aujourd’hui, les citoyens sont capables de participer à la fabrication de la loi, d’être questionneurs, d’organiser la responsabilité, de participer eux aussi à susciter des débats. »

Fracture numérique Réduire la fracture numérique

Arnaud Montebourg, qui estime que « 10 millions de Français rêvent d’aller vivre loin des villes », envisage d’encourager le télétravail en l’organisant mieux et en le défiscalisant afin de « repeupler et reconquérir ces territoires ». Il fait même de ce « combat pour le territoire » sa deuxième bataille, derrière celle du « made in France ».

Dans cette optique, Arnaud Montebourg compte aussi développer la fibre optique sur l’ensemble du territoire.

Benoît Hamon mise quant à lui sur la création de 13 agences régionales de développement des nouveaux modèles de production et de consommation. Objectif : « Mobiliser les leviers de la digitalisation et de la dématérialisation pour relier directement producteurs et consommateurs. »

Uber, machines et startups Nouvelles économies numériques : Uber, machines, startups…

Benoît Hamon fait preuve d’originalité avec sa taxe sur les machines : « Pour financer le revenu universel d’existence, on pourrait imaginer demain un salaire fictif, virtuel, pour un robot et la manière dont on fait contribuer ce robot au financement de notre protection sociale ».

Concrètement, il prévoit d’ajuster les cotisations des entreprises qui sont actuellement fixées sur le nombre de salariés : « Demain, asseoir les cotisations patronales sur la valeur ajoutée et non plus sur le travail est une manière directe de faire payer les robots, les machines, les algorithmes, c’est-à-dire tout ce qui contribue à la création de richesses. »

Arnaud Montebourg, lui, mise surtout sur l’émergence d’une « société de travailleurs autonomes avec une protection sociale et un revenu décent » pour lutter « contre l’ubérisation du travail » et éviter l’apparition d’un « esclavage numérique qui transforme les entrepreneurs en serfs » sans toutefois préciser concrètement comment il compte s’y prendre.

Arnaud Montebourg veut aider les startups grâce à une banque cautionnant 90 % de ses emprunts

Il prévoit en revanche d’aider les jeunes dans leurs projets d’entrepreneuriat grâce à la création d’un service national obligatoire donnant droit à un « prêt d’honneur universel » : « Une fois le service national dûment accompli, la Banque de France permettra à tout jeune de financer son projet [associatif, humanitaire, entrepreneurial] sous la forme d’un micro-crédit, entre 5 000 et 10 000 euros, avec des associations qui accompagnent la réalisation de ce micro-crédit. »

Enfin, Arnaud Montebourg souhaite créer une « banque d’encouragement au risque qui cautionnera 90 % des emprunts, des crédits aux petites entreprises, aux toutes petites entreprises, aux startups, aux artisans, aux commerçants pour financer les innombrables projets de développement et de croissance portant sur les territoires. » Celle-ci doit « multiplier par 10 » le nombre de garanties d’emprunts.

Lanceurs d'alerte Protection des lanceurs d’alerte

Arnaud Montebourg se dit prêt à créer un statut protecteur des lanceurs d’alerte.

Benoît Hamon partage la même philosophie puisqu’il promet de renforcer « le statut des lanceurs d’alerte créé par la loi Sapin II » qu’il juge insuffisant. Il compte prioritairement mettre en place un « soutien financier réel et une prise en charge des frais de procédure des lanceurs d’alerte, supprimer le ‘parcours par étapes’ » et, à terme, faire émerger une législation protectrice au niveau européen.

Éducation Éducation

Arnaud Montebourg veut développer le numérique à l’école, sans plus de précisions.