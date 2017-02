Ce fichier a un rôle-clé : rassembler dans une même base de données les données personnelles et biométriques des Français pour la gestion des cartes nationales d'identité et des passeports. Mais il suscite de vives inquiétudes.

À la toute fin du mois d’octobre, le gouvernement a fait publier un décret qui donne le coup d’envoi à la création d’un fichier qui rassemblera les données personnelles et biométriques de la quasi totalité des Français. Destiné aux passeports et aux cartes nationales d’identité, il inquiète par son ampleur et la nature des informations qu’il est amené à recevoir. Nous vous expliquons de quoi il en retourne en quelques questions.

À quoi ça sert ? À quoi ça sert ?

Le fichier en question, dénommé « Titres Électroniques Sécurisés » (TES), a vocation à être une base de données centrale rassemblant des informations personnelles et biométriques relatives aux détenteurs d’un passeport et / ou d’une carte nationale d’identité. Il remplace deux fichiers précédents, l’un pour le passeport l’autre pour la carte nationale d’identité.

Quelles alternatives ? Quelles sont les alternatives ?

Était-il possible de faire autrement ? Pour la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), sans aucun doute. Dans sa délibération, elle évoque un « composant électronique sécurisé dans la carte nationale d’identité » qui « serait de nature à faciliter la lutte contre la fraude documentaire, tout en présentant moins de risques de détournement et d’atteintes au droit au respect de la vie privée »

Elle ajoute que cette solution, qui n’a pas été censurée par le Conseil constitutionnel quand un précédent texte du même acabit a été présenté sous une autre majorité, « permettrait de conserver les données biométriques sur un support individuel exclusivement détenu par la personne concernée, qui conserverait donc la maîtrise de ses données, réduisant les risques d’une utilisation à son insu ».

Déjà fiché ? Suis-je déjà fiché ?

En pratique, oui. Il existe déjà deux fichiers, l’un pour le passeport, l’autre pour la carte nationale d’identité. La nouvelle base de données n’est que le prolongement de ce qui existait déjà. À moins de n’avoir jamais possédé ces titres (ils ne sont pas obligatoires), vous figurez déjà certainement dans ces fichiers. Seuls les enfants en bas âge peuvent y échapper, si aucune demande de titre d’identité n’a été faite.

Quel calendrier ? Quel calendrier ?

Le système TES existe déjà pour le passeport et, pour les demandes de passeport, le dispositif n’est pas modifié par le décret ; TES est donc prêt à servir. Quant aux demandes de cartes, la CNIL nous précise que le nouveau dispositif entrera progressivement en vigueur, selon les arrêtés mentionnés dans le décret ; les empreintes seront prises à partir des dates de ces arrêtés ; le tout doit être finalisé avant le 31 décembre 2018.

Le 17 février, un arrêté daté du 9 février a été publié au Journal officiel précisant les dates de mise en application du fichier TES, département par département. Concernant la France métropolitaine, le passage au « traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité » s’étale du 21 février au 28 mars 2017.

Concernant les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les demandes de cartes nationales d’identité présentées à l’étranger, deux arrêtés doivent être pris conjointement par le ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer d’une part et par le ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères d’autre part. Ils préciseront alors les dates de déploiement.

Quels risques ? Pourquoi c’est dangereux ?

« Ce que la technique a fait, la technique peut le défaire » prévient le sénateur PS Gaëtan Gorce, commissaire de la CNIL, dans une interview à Libération. Aujourd’hui, l’exécutif a pris des dispositions pour éviter certaines dérives (croisement ou remontée de données) et assurer un bon niveau de sécurité, ce que la CNIL reconnaît dans sa délibération. Mais demain ?

Maintenant que la base existe il pourrait bien y avoir un jour la tentation de l’utiliser pour faire de la reconnaissance automatisée des visages avec des caméras de surveillance. Un futur gouvernement, moins scrupuleux sur les questions de libertés publiques, pourrait vouloir l’employer autrement. Après tout, ne sommes-nous pas en guerre contre le terrorisme ?

En outre, le dispositif imaginé par le gouvernement, s’il n’est pas catastrophique, a montré des signes de faiblesse préoccupants que deux agences de l’État, l’une spécialisée dans la sécurité informatique l’autre dans les infrastructures techniques, ont mis en exergue dans un rapport critique. L’audit a été utile puisque ces vulnérabilités de gravité variable sont en train d’être corrigées.

Que dit la CNIL ? Qu’en pense la CNIL ?

La CNIL, garante du respect des libertés et de l’équilibre des traitements automatisés de données, fait part de « plusieurs réserves » dans sa délibération. Le contournement du législateur est regretté, au regard de « l’ampleur inégalée de ce traitement et du caractère particulièrement sensible des données qu’il réunira ». La commission demande une « évaluation complémentaire du dispositif ».

Quels recours ? Quels sont les recours ?

Le gouvernement ayant fait le choix de passer par un décret, il n’a pas été possible de discuter de la création de ce fichier au cours de son parcours parlementaire s’il avait été présenté sous la forme d’un projet de loi. Interrogé à ce sujet par Libération, le sénateur PS Gaëtan Gorce, commissaire de la CNIL, explique qu’il doit être possible d’attaquer le décret par un recours devant le Conseil d’État.

C’est justement ce qui est en train de se passer. Mardi 8 novembre, le collectif des Exégètes Amateurs, qui regroupe notamment des juristes et des membres de La Quadrature du Net, a fait connaître son intention d’attaquer au Conseil d’État le décret qui donne naissance au controversé fichier TES. Les Exégètes Amateurs sont rompus à l’exercice, car ils sont déjà à l’origine de nombreuses procédures de ce genre.

Début 2017, le collectif des Exégètes Amateurs a dévoilé sa stratégie juridique contre le fichier TES et a lancé dans la foulée un appel aux contributions extérieures pour consolider son action. En particulier, une première requête introductive d’instance sommaire a été transmise au Conseil d’État, ce qui leur permet de bénéficier, comme le code de justice administrative le prévoit, un délai supplémentaire de 3 mois pour compléter leur requête par un mémoire additionnel.

Fin février, une procédure en urgence a en effet été lancée le 27 février au Conseil d’État, fait savoir Le Monde. Les avocats Jean-Marc Fedida et Christophe Lèguevaques ont aussi attaqué le 24 février, toujours devant le Conseil d’État, l’arrêté définissant le calendrier d’application de ce « mégafichier » biométrique. Dans leur recours, ils estiment que des « éléments nouveaux » justifient l’intervention immédiate de la justice.

Qui s'y oppose ? Quels sont les principaux opposants ?

Depuis la sortie du décret, des voix se sont élevées pour critiquer la naissance du fichier TES. Si la CNIL ne s’est pas opposée stricto sensu au projet du gouvernement, elle a émis une délibération émet « plusieurs réserves » et regrette que le parlement ait été zappé. Même son de cloche chez le Conseil national du numérique qui a décidé de s’auto-saisir avant de réclamer la suspension de ce projet.

Au sein du personnel politique, notons la prise de position du député des Républicains Lionel Tardy, bon connaisseur des sujets sur l’informatique et le numérique, qui demande la suspension du fichier. Au sein du gouvernement, il apparaît qu’Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique et de l’innovation, n’y est pas non plus favorable et dit ne pas avoir pu se faire entendre.

Que dit le gouvernement ? Comment réagit le gouvernement ?

Au sein de l’exécutif, la solidarité gouvernementale est en train d’atteindre ses limites. La sortie du décret a entraîné des fractures : alors que Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, et Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ont publiquement soutenu la constitution d’un tel fichier, Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique et de l’innovation, elle, a manifesté son hostilité.

Malgré les efforts des deux ministres régaliens de contenir la polémique, celle-ci reste vive. Aussi Bernard Cazeneuve a-t-il proposé d’organiser un débat parlementaire sur le fichier TES. Débat qui aurait normalement eu lieu si le gouvernement avait choisi de passer par la voie législative au lieu de choisir la voie réglementaire. Mais cette discussion devrait n’avoir aucune incidence sur les projets de l’exécutif.