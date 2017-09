Udemy propose certains de ses cours orientés business à 15 euros pour débuter le mois de septembre et la rentrée comme il se doit.

Si vous voulez approfondir vos compétences pour monter une startup, créer business plan, vous lancer dans un MBA, peaufiner vos compétences de marketing digital et augmenter vos connaissances de Google Analytics, sachez qu’Udemy propose des cours à 15 euros. Une excellente manière de devenir un pro du business, domaine où le moindre détail est primordial avec des formations ultra complètes, très fournies, écrites par des professionnels reconnus et, surtout, à prix cadeaux. Rien ne vous empêche non plus de faire le tour des cours disponibles sur la plateforme et découvrir les extraits gratuits afin de faire vos choix. Voici une sélection de cours en promotion.

Startup Tour

Avec ce cours, l’univers des startups n’aura plus aucun secret pour vous. En trois petites heures, cette formation imaginée par un consultant et un développeur web permet de tout comprendre de l’entrepreneuriat. Entre la méthodologie, le vocabulaire, les outils pratiques (exemple : Trello) et la culture, rien n’est laissé au hasard et des exemples concrets de réussite illustrent les thèmes abordés (Airbnb, Uber, Facebook, Youtube, Instagram ou encore Twitch). Que vous soyez curieux ou avides de vous lancer dans l’aventure d’une startup, le cours vous évitera des erreurs et vous aidera à convaincre des investisseurs.

Business Plan

Vous avez dans l’idée de créer une entreprise ? Eh bien il faudra réfléchir à un business plan en béton pour garantir son succès et sa pérennité. Pensé pour se substituer à un coach ou une autre solution payante beaucoup plus chère, ce cours a été rédigé par Alex Genadinik, élu trois fois meilleur auteur sur Amazon, créateur de plus de 100 formations et plébiscité par 87 000 élèves sur Udemy. Autant dire qu’il s’agit d’une valeur sûre, basée sur une approche innovante pour apprendre à bâtir et envisager les différentes étapes de la vie de son entreprise selon trois piliers : produit, marketing et finances. Vous hésitez encore ? Alex a aidé à l’écriture de plus de 1 000 business plans. Une vraie affaire à 15 euros.

MBA

Pour commencer, ce cours est un best-seller sur Udemy avec un chiffre qui en dit long : plus de 115 000 étudiants ont fait appel à la version anglaise. Même la presse a été dithyrambique à son sujet : « Obtenir votre MBA n’a jamais été aussi simple. Haroun est l’un des professeurs les mieux notés sur Udemy, vous êtes donc entre de bonnes mains tout le long de ce cours » note par exemple le Business Insider Magazine. Autrement, il vous aidera à passer à la vitesse supérieure et de devenir un vrai patron, de la création de sa société de A à Z à la cotation en bourse, en passant par le financement de son activité.

Marketing Digital

Le marketing digital est devenu une donnée essentielle à prendre en considération pour développer sereinement son business. Il répond bien évidemment à des codes précis, qui évoluent avec le temps, et le cours sert de tour d’horizon des notions indispensables pour améliorer sa visibilité et sa communication sur internet. Grâce à lui, le SEO (référencement naturel) et le SEA (référencement sponsorisé) n’auront plus aucun secret pour vous, au même titre que les stratégies à mettre en place en fonction des supports et des cibles.

Google Analytics

Pour mesurer la réussite de son site internet, Google Analytics reste le meilleur outil pour la chiffrer. Mais encore faut-il savoir s’en servir avec utilité et efficacité, en choisissant bien les indicateurs et en prenant les bonnes décisions par rapport aux données obtenues. Pour booster sa stratégie web, il n’y a pas mieux. Le cours répond ainsi à plusieurs questions fondamentales parmi lesquelles : comment maximiser la rentabilité des publicités ? Combien ça rapporte ? Combien d’internautes arrivez-vous à convaincre ? Avec lui, vous apprendrez les différentes catégories de rapports chiffrés pour mieux les optimiser.

