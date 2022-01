Damon Motorcycles dévoile une 2e moto électrique ultra-rapide (mais on attend toujours la première)

Damon Motorcycles a dévoilé une moto 100 % électrique aux performances impressionnantes à l’occasion du CES 2022. Ultra puissante, elle pourra atteindre une vitesse de pointe supérieure à 270 km/h.

HyperFighter Colossus… Voilà le nom très agressif de la nouvelle moto montrée par Damon Motorcycles à l’occasion du CES 2022. Grâce à un article publié par Electrek le 6 janvier, on découvre ses performances vertigineuses. Doté d’une puissance de 200 chevaux (moteur électrique de 150 kW), l’engin pourra atteindre une vitesse de pointe de 274 km/h et accélérer de 0 à 96 km/h en trois secondes. Avec une batterie de 20 kWh, l’autonomie grimpera à 235 kilomètres en une seule charge.

Damon Motorcyles compte commercialiser deux autres motos dans cette nouvelle gamme HyperFighter, grâce à une plateforme de développement suffisamment flexible pour donner naissance à plusieurs véhicules différents (une philosophie qu’on retrouve chez beaucoup de constructeurs, y compris automobiles). Pour l’entreprise canadienne, le but sera de baisser le prix plancher. Alors que la HyperFighter Colossus est annoncée à 35 000 $ (31 000 € environ), les autres motos seront vendues entre 19 000 et 25 000 $ (17 000 et 22 000 €).

HyperFighter Colossus // Source : Damon Motorcycles

Damon Motors n’a toujours pas livré une seule moto

Jay Giraud, CEO de Damon Motorcyles, promet monts et merveilles avec ses motos électriques. Selon lui, la HyperFighter Colossus va révolutionner la catégorie des streetfighters (des motos sans carénage au look très sportif, en adéquation avec leurs prestations). Ambitieux, il évoque des technologies révolutionnaires, dans le sillage de l’équipement CoPilot qui s’appuie sur des capteurs, des radars et des caméras pour améliorer la sécurité (ce qui peut s’avérer utile quand on roule à 270 km/h à découvert). Le motard pourra aussi ajuster l’ergonomie de la HyperFighter Colossus à l’envi, comme par exemple la position de pilotage.

« La gamme HyperFighter rend hommage aux streetfighters d’hier tout en regardant le futur avec une sécurité et des performances sans précédent pour lesquelles Damon est reconnu. Nous avons conçu une moto incroyable et technologiquement avancée qui plaira autant aux fans de streetfighters qu’aux nouveaux motards », estime Derek Dorresteyn, le CTO.

Seul problème ? Damon Motorcyles n’a pas livré une seule de ses motos à date alors que la startup présentait déjà des prototypes en 2019 et qu’elle prend des réservations pour son modèle HyperSport (322 km/h de vitesse de pointe) depuis déjà de longs mois. La HyperFighter Colossus peut d’ailleurs être précommandée, moyennant un acompte de 250 $ (220 €). Pour le moment, les deux-roues de Damon Motorcycles ne seraient donc que des produits ultra prometteurs et très onéreux. Et tout porte à croire qu’il aurait été plus judicieux de commencer les livraisons du premier modèle avant d’en annoncer fièrement un deuxième.