Avec son comparateur de garage, Vroomly s'est fixé un objectif simple : réconcilier les garagistes et leurs clients. Pour ce faire, la plateforme mise sur la transparence et propose en un clin d'œil de voir les professionnels les plus proches de chez soi, les moins chers, ou les mieux notés par les autres utilisateurs. Un outil parfait pour choisir sereinement son garagiste.

A l’instar des plombiers ou des serruriers, les professionnels de la maintenance automobile souffrent parfois d’une mauvaise image. L’idée que certains garagistes abuseraient de la méconnaissance de leurs clients pour surfacturer est tenace. Et dans certains cas, en partie fondée. Au fil des années, cette réputation et le manque d’information, voire de transparence, a contribué à créer une défiance à leur égard.

C’est en se basant sur ce constat, qu’Alexis Frerejean a fondé Vroomly en 2018. Vroomly est un comparateur de prix qui permet à ses utilisateurs de vérifier, en quelques clics, les prix et la réputation des garagistes situés dans leur zone géographique. Il permet aussi de prendre rendez-vous chez le garagiste de son choix dans la foulée.

Découvrir les services de Vroomly

Un fonctionnement très simple

En arrivant sur le site, il suffit de rentrer son immatriculation pour renseigner toutes les informations sur votre véhicule (marque, modèle, année, etc…).

Il faut ensuite choisir la prestation que l’on souhaite réaliser dans une liste regroupant 46 des interventions les plus fréquentes (vidange, freinage, pneus, etc). Vous obtiendrez ainsi un aperçu des garages disponibles dans votre région, et de leurs tarifs.

Une fois arrivé là, vous découvrirez un affichage clair permettant de sélectionner le garage de votre choix en fonction de différents critères :

Le moins cher

Le plus proche

Le mieux noté

Libre à vous de consulter ensuite les fiches de chaque garage pour en apprendre plus. Coût de l’intervention, avis clients, grille tarifaire, certification Vroomly et autres descriptifs du garage dressent un portrait complet de l’établissement sélectionné, permettant d’effectuer un choix éclairé.

Vous pourrez ensuite, en toute simplicité, demander un devis gratuit ou bien planifier votre intervention grâce au module de prise de rendez-vous en ligne.

Pour l’heure, Vroomly ne propose ses services qu’aux possesseurs de véhicules thermiques et à certains modèles hybrides. Les véhicules électriques, moins sujets aux pannes, et dont les réparations demandent un savoir-faire particulier, représentent encore un challenge pour de nombreux garagistes, qui devront s’adapter.

Mais Vroomly est plus qu’un simple comparateur de prix. La start-up souhaite aussi réintroduire la confiance au cœur de la relation entre les garagistes et leurs clients.

Restaurer la confiance entre professionnels et particuliers

Afin de garantir à ses utilisateurs un service de qualité, Vroomly s’appuie sur une charte de confiance que les garagistes partenaires doivent signer et respecter à la lettre. Elle s’articule autour de quatre points :

La transparence envers le client : expliquer les interventions, obtenir l’accord du client avant toute intervention

expliquer les interventions, obtenir l’accord du client avant toute intervention La qualité des pièces et de la main d’œuvre : utiliser des pièces d’origines, garantir les pièces et la main d’oeuvre 1 an

utiliser des pièces d’origines, garantir les pièces et la main d’oeuvre 1 an Respecter des engagements : honorer les rendez-vous pris via Vroomly, respecter les délais

honorer les rendez-vous pris via Vroomly, respecter les délais Pratiquer le juste prix : respecter les devis établis par Vroomly, pratiquer des taux horaire dans la moyenne du marché

La start-up sélectionne ainsi rigoureusement les garages qui figurent sur son comparateur grâce à un cahier des charges précis, que les garagistes doivent suivre à la lettre. Elle surveille aussi attentivement les avis déposés par les clients pour évincer les établissements qui ne répondent plus à ses standards.

Avec plus de 3700 professionnels ayant rejoint les rangs de Vroomly en seulement deux ans, et un objectif annoncé à 6000 partenaires pour l’année à venir, la plateforme semble en passe de réussir son pari.