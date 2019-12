Kalashnikov a présenté un nouveau prototype de moto électrique de type Café Racer. Aucune date de sortie n'a pour l'instant été communiquée.

Kalashnikov ne fait pas que des armes. L’entreprise russe travaille depuis quelques années sur des projets de véhicules électriques. Dernier en date : une moto électrique de type Café Racer que la compagnie a présentée au cours du forum ProyeKTOriya de Yaroslavl le 25 novembre dernier.

Des performances timides

Kalashnikov a également publié une vidéo de l’engin sur son site officiel, kalashnikov.media, dans laquelle on le voit faire plusieurs tours de piste sur la moto noire au liseré rouge. Il s’agit d’une inspiration Café Racer, du nom d’un type de moto customisée avec un guidon volontairement bas, au look rétro mais sportif, qui a été popularisée dans les années 60. Celle-ci est plutôt sobre, à l’exception de ses poignées effet « bracelet » originales et ses jantes à rayons.

Ce nouveau modèle, qui n’a pas de nom officiel, est développé par IZH, la filiale dédié au transport électrique de Kalashnikov. La marque lui prête des performances plutôt timides, avec un poids de 155 kg, une vitesse maximale de 100 km/h et seulement 100 km d’autonomie — mais comme on ne connaît ni son prix ni ses capacités en termes de batterie, il est difficile de se faire une opinion tranchée sur la question. Tout juste sait-qu’on qu’elle se rechargerait en 8 heures. Elle est équipée d’un moteur électrique de 50 kW (67 chevaux), et serait pensée avant tout pour les trajets courts.

Elle ne permet pas non plus de prendre un passager à l’arrière.

En 2018, Kalashnikov avait déjà présenté deux concepts de motos électriques un peu différentes, la UM-1 (version grand public) et la SM-1 (version militaire), dont aucune n’a encore été commercialisée. La nouvelle Café Racer sera-t-elle plus rapide à sortir ?