Après un an de teasing, Peugeot a enfin présenté officiellement son e-Ludix, son nouveau petit scooter électrique, le 5 novembre 2019 à l’EICMA de Milan. Le fabricant français a repris le design du Ludix, son scooter thermique commercialisé à partir de 2004 en version 50 et 125cc.

« e-ludix répond aux attentes de la génération des Millennials, nés après les années 80 », affirme le dossier presse, « de consommation smart, qui ait du sens, avec des produits humbles mais trendy ».

Le nouveau deux-roues est limité à 45km/h mais embarque une puissance moteur de 2,5kW, ce qui est assez important, et permet surtout d’avoir accès à des aides de l’État non négligeables (400 euros). On comprend mal, toutefois, l’utilité de quatre (4 !) modes de conduites pour un équivalent 50. Crawl, Go, Cruise et Boost ont chacun leur particularité, mais en pratique, on imagine difficilement le conducteur utiliser les quatre de manière équitable.

Un scooter électrique assez cher

Le e-Ludix sera commercialisé à partir de 3 499 euros, ce qui le place dans la fourchette très haute des scooter électriques 45km/h. D’autant plus que la batterie de 11 kg ne permet apparemment d’obtenir une autonomie que de 50 km, ce qui n’est vraiment pas impressionnant.

Présent au salon de Milan, Numerama a pu voir l’engin de près. Le design est réussi : arrondi et compact, il se revendique clairement comme un deux-roues urbain capable de se faufiler n’importe où. Les poignées sont très agréables à prendre en main et, petit plus, le guidon n’est pas bardé de nombreux boutons incompréhensibles. À gauche, les clignotants et changements de modes. À droite, uniquement le coupe-circuit.

Le scooter sera disponible en quatre coloris : blanc, carotte, noir, et bleu métallisé.

Peugeot lance également le e-Ludix cargo en trois coloris (blanc, noir et rouge) dédié à la livraison, avec un porte-bagage capable de supporter une charge de 25kg et une seule place pour le conducteur. À l’inverse du e-Ludix, le cargo sera disponible en version équivalent 50 mais aussi 125.

Numerama est à l’EICMA du 5 au 6 novembre 2019. Pour nous y rendre, nous avons accepté l’invitation de Niu, le constructeur chinois, qui est présent sur le salon pour présenter ses nouveautés. La rédaction suit l’actualité de Niu depuis longtemps et est entièrement libre de couvrir ce qu’elle souhaite sur le salon, de manière indépendante.

Crédit photo de la une : Dossier Presse