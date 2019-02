Volkswagen a annoncé une version électrique pour son Multivan.

Héritier du Combi, le Multivan de Volkswagen va épouser à son tour l’électrification. Présenté dans un communiqué envoyé le 22 février 2019, l’imposant véhicule va avoir droit à une version 100 % électrique, fruit d’une association avec le préparateur ABT.

Baptisé Multivan 6.1, il sera disponible en fin d’année et ne manquera pas l’occasion de se montrer au salon automobile de Genève (7-17 mars). À noter que le Transporter, déclinaison utilitaire, aura également droit à cette faveur dans les mois à venir.

Jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie

En 100 % électrique, le Multivan 6.1 offrira une puissance de 82 kW (112 chevaux) et pourra embarquer une batterie de 38,8 ou 77,6 kWh. Dans sa version la mieux lotie, le van promettra 400 kilomètres d’autonomie, dixit Volkswagen en se basant sur la norme très optimiste NEDC.

Autrement, le constructeur allemand a revu l’habitacle pour numériser le Multivan, ce qui veut dire qu’il va intégrer des écrans dans l’air du temps, et toujours plus de fonctionnalités liées à l’infodivertissement (il sera même possible d’insérer une carte SIM pour des services connectées).

Le Multivan ne sera pas en reste non plus au niveau des aides à la conduite, articulées autour d’une direction électromécanique. Pêle-mêle, on pourra compter sur un régulateur de vitesse adaptatif, un système de freinage d’urgence, un maintient de la trajectoire, une stabilisation en cas de fortes rafales de vent ou encore du Park Assist.

Volkswagen devrait lever le voile sur d’autres voitures électriques durant l’événement suisse, dans le sillage du buggy de plage.

Crédit photo de la une : Volkswagen Signaler une erreur dans le texte