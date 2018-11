La branche américaine de Volkswagen a décidé d'intégrer Siri à son application VW Car-Net. Ce qui permet de déverrouiller sa portière à la voix.

« Dis Siri, déverrouille ma voiture » : cette commande vocale est désormais une réalité, à en croire un communiqué de presse de la branche américaine de Volkswagen, publié le 12 novembre 2018. Le constructeur automobile a décidé d’intégrer l’assistant intelligent d’Apple dans son application VW Car-Net, disponible sur l’App Store. Pour l’heure, seuls les conducteurs américains sont concernés et il est nécessaire d’avoir iOS 12 pour en profiter.

En ajoutant Siri à ses véhicules les plus récents, Volkswagen les rend toujours plus connectés. « Nous sommes constamment en train de chercher des manières innovantes de rendre VW Car-Net plus pratique pour nos clients », précise à ce sujet le géant allemand.

Des raccourcis Siri en prime

Siri est introduit dans les voitures de deux manières. Depuis l’application, les utilisateurs pourront simplement lui demander d’ouvrir/fermer la voiture, de vérifier combien de kilomètres on peut encore parcourir ou de faire clignoter les feux.

Mais Volkswagen n’oublie pas non plus les Raccourcis Siri, qui permettent d’activer certaines routines au moyen d’une phrase personnalisée. Pour la firme, « cette intégration de Siri aide les conducteurs à garder les yeux et les mains sur le volant. » Ainsi, ils peuvent lancer le dégivrage et réguler la température à bord sans toucher à aucun bouton. Et les plus têtes en l’air auront aussi la possibilité de demander la position de leur voiture à Siri pour la retrouver plus facilement.

Pour rappel, VW Car-Net est compatible avec Apple CarPlay, intégration qui autorise l’utilisation de certaines applications de son iPhone directement depuis l’écran de bord de la voiture.

Crédit photo de la une : Volkswagen