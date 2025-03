Lecture Zen Résumer l'article

En 2024, l’opérateur de robots-taxi Waymo a reçu près de 600 contraventions à San Francisco. Ce qui révèle un problème systémique des robots-taxi : ils ne savent pas se garer correctement.

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de conducteur à l’intérieur de la voiture qu’elle ne peut pas se prendre de PV. Waymo l’a appris à ses dépens (et à ses dépenses) : ses robots-taxi se garent mal. Au final, la facture est salée.

Près de 600 PV : les robots-taxi Waymo se garent mal

Si les voitures autonomes de Waymo respectent le code de la route (ce qui peut même causer des accidents), elles ne respectent pas toujours les règles de stationnement, comme l’a rapporté le Washington Post le 13 mars 2025. Selon le journal, en 2024, ces véhicules ont reçu 589 contraventions pour des infractions au stationnement, ce qui équivaut à 65 065 dollars de PV. Le tout pour 300 véhicules qui circulent à San Francisco. À titre de comparaison, dans la ville de San Francisco (où circulent les Waymo), il y a eu 1,2 million de contraventions de stationnement, pour près de 119 millions de dollars.

L’entreprise se défend et argue tout faire pour protéger ses passagers et les usagers de la route. Selon un porte-parole cité par nos confrères, les voitures sont conçues « pour prendre les mesures les plus sûres disponibles pendant les quelques minutes où [elles prennent ou déposent] des usagers, ce qui est le cas de bon nombre de ces contraventions de stationnement ». Il ajoute que les Waymo savent reconnaître les places de stationnement, mais qu’elles peuvent aussi se garer dans une zone de chargement commerciale s’il n’y a pas d’autre place.

Les robots-taxi qui se garent mal peuvent être dangereux

Ces contraventions pour des problèmes de stationnement permettent de quantifier à quel point les voitures autonomes enfreignent le code de la route. Ces problèmes de stationnement font aussi perdre du temps aux transports en commun de San Francisco. Selon les dossiers de l’Agence municipale des transports de San Francisco, les voitures de Waymo ont fait perdre 2 heures et 12 minutes de temps de service en 2024, indique le Washington Post.

Si les robots-taxi peuvent rapidement signaler une collision avec des dégâts ou des blessures, ils sont bien moins capables de se garer correctement. Cependant, mal se garer, c’est aussi mettre en danger les autres, relève Michael Brooks, directeur exécutif du Center for Auto Safety, une association d’usager de la route.

Il rappelle au Washington Post que lorsqu’un véhicule gêne la circulation, cela contraint les autres conducteurs à faire des manœuvres, parfois dangereuses : les risques pour les automobilistes et piétons sont augmentés. Autre gêne pour les conducteurs : les robots-taxi coincés dans les ronds-points ou ceux qui klaxonnent toute la nuit.

