Le gouvernement veut économiser sur le budget dédié à la transition écologique du parc automobile : la prime à la conversion pourrait disparaître, au risque de pousser les gens à conserver leurs voitures les plus anciennes et polluantes.

Le bonheur des uns fait toujours le malheur des autres. Le leasing social serait maintenu pour 2025 et peut-être même étendu, mais cela pousse à la suppression ou réduction d’autres aides pourtant essentielles. Le gouvernement doit raboter l’enveloppe budgétaire dédiée à la transition vers des véhicules plus propres. Plusieurs pistes sont envisagées pour arriver à économiser plus de 500 millions d’euros d’aides. Selon BFM Business, la prime à la conversion pourrait être la première victime des coups de rabot prévus pour 2025.

Peu importe l’option retenue par Bercy, il y aura toujours des déçus et des impacts sur la transition écologique. Cette prime avait l’avantage de viser un public plus large. Elle permettait à beaucoup de bénéficier de 1 500 € d’aides supplémentaires s’ils se débarrassaient d’un véhicule polluant, et plus pour les ménages à bas faibles revenus.

1 million de primes à la conversion et puis s’en va ?

La prime à la conversion a remplacé un précédent dispositif nommé prime à la casse. À la différence du bonus écologique ou du leasing social, cette aide n’était pas dédiée uniquement à l’adoption d’une voiture électrique. La prime à la conversion ne forçait pas non plus à l’achat d’un véhicule neuf comme les deux autres dispositifs. Cette aide a aidé les ménages à se séparer des véhicules les plus polluants, généralement d’anciens véhicules diesel de plus de 19 ans, pour les remplacer par des véhicules plus récents, qu’ils soient neufs ou d’occasion.

La prime à la conversion est utile pour l’abandon des anciens véhicules thermiques // Source : Ben_Kerckx – Pixabay

Le gouvernement se vante d’avoir distribué plus d’un million de primes à la conversion depuis son lancement en 2018. Comme toutes les aides gouvernementales, elle a subi des coups de rabots successifs sur le montant proposé aux ménages français. Elle n’aurait coûté que 150 millions d’euros depuis le début d’année au gouvernement selon BFM Business, sur une enveloppe d’aides de 1,5 milliard d’euros pour 2024.

Elle ne représente pas la plus grosse dépense, et ne suffira pas pour faire économiser 500 millions d’euros sur le budget 2025. Par contre, cette aide était vraiment utile pour encourager les Français à remplacer leurs véhicules anciens par des motorisations plus vertueuses. Cela est d’autant plus problématique en l’absence d’aides spécifiques pour l’achat d’un véhicule d’occasion récent. Même la Chine a eu besoin de maintenir ce type d’aides pour favoriser le renouvellement automobile sur son marché.

Un leasing social ouvert à des modèles d’occasion

Une hypothèse serait envisagée d’ouvrir le leasing social à des voitures électriques d’occasion. Les contours de cette proposition sont particulièrement flous et sa mise en œuvre rapide semble particulièrement complexe

Néanmoins, cela pourrait être une alternative acceptable en cas de disparition de la prime à la conversion. Le problème, c’est qu’en 2024, l’enveloppe dédiée au leasing social s’est volatilisée en moins de six semaines. Même en augmentant le nombre de dossiers, cela risque de créer un effet d’aubaine bien trop éphémère pour être équitable.

