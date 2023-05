[Deal du jour] Niu propose une gamme de scooters électriques adaptés à tous les usages et à la plupart des usagers. Le NQi GTS est un modèle équivalent 125 cc, idéal si vous recherchez un petit scooter périurbain de qualité. Il est de plus abordable, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce scooter électrique équivalent 125 cc ?

Spécialisé dans la vente de deux roues électriques, le site français Go2roues propose en ce moment une réduction de 300 € sur le scooter NQi GTS de la marque Niu. Normalement vendu 4 699 €, le modèle noir brillant est proposé au prix de 4 399 €.

C’est quoi, ce scooter électrique de la marque Niu ?

Le NQi GTS est un scooter électrique de 2022, qui partage un design commun avec le NQi GTS Sport. Le phare avant circulaire, les rétroviseurs arrondis, ainsi que les jolies courbes de l’engin sont présents, et donne à l’ensemble une belle allure sportive. Le modèle en promotion est de couleur noir brillant, plutôt sobre. Le format compact est appréciable, et la conception est dans l’ensemble solide. Niu accorde en effet beaucoup de soin aux finitions et propose un scooter robuste et de qualité. Même s’il ne se ressent pas une fois sur la route, son poids d’un peu plus de 110 kg peut être un frein pour certains usagers.

Le Niu NQi GTS s’accompagne de deux batteries de 60V / 26 Ah chacune, soit, 1.56 kWh par batterie. Cette double batterie a l’inconvénient d’élever le plancher. L’une des batteries est, en effet, située sous ce dernier. Les grands gabarits pourront donc être handicapés par la position légèrement surélevée. L’espace pour les jambes est tout de même correct et vous pourrez même caser un sac si besoin. Le scooter peut même accueillir un passager, grâce aux repose-pieds escamotables et à la barre de maintien. Bien que circuler à deux soit possible, l’accueil d’un passager est néanmoins à réserver pour les petits trajets, le manque de place pouvant être un problème sur la durée. Heureusement, l’ergonomie du guidon est excellente, et la conduite souple offre un sentiment de sécurité, même à deux.

Les batteries se situent sous la selle et sous le plancher // Source : Frandroid

À ce prix, le scooter NQi GTS est-il une bonne affaire ?

Si vous cherchez un deux-roues équivalent 125 cc, pratique et écologique pour les trajets du quotidien, alors ce scooter est une bonne affaire. Consultez notre comparatif des meilleurs scooters 125 en 2023, pour vous aider à comprendre vos besoins. En dehors de l’ergonomie, le Niu NQi GTS est un deux-roues agréable à conduire. Il offre trois modes de conduite : Eco, Dynamic et Sport. Le premier est adapté à la conduite douce en ville, tandis que le dernier, plus nerveux, permet d’atteindre plus de 80 km/h. Le mode Dynamic est un compromis entre vitesse et circulation en ville plus douce. Peu importe le mode, la maniabilité est au rendez-vous et les déplacements se font sans encombre. Attention toutefois aux rétroviseurs à la visibilité limitée, pouvant gêner dans certaines situations.

Les deux batteries amovibles, logées sous le plancher et sous la selle, permettent une autonomie entre 60 et 80 km environ, en fonction du mode de conduite, de la route ou des intempéries. De quoi couvrir largement les trajets du quotidien. Le rechargement des batteries se fait avec le chargeur rapide fourni, via une prise 220 V domestique. Le chargeur est accompagné d’un coupleur afin de recharger les deux batteries en même temps. Comptez 6 heures de charge pour regagner 100 % d’autonomie. Les batteries peuvent se recharger directement dans le scooter, à la maison ou au travail.

