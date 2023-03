[Deal du jour] Niu propose toute une gamme de scooters électriques performants, adaptés à tous les usagers. Le NQi Sport est accessible sans permis et s’avère une des meilleures références de scooter électrique pour les débutants. Son autonomie maximale de 55 km est suffisante pour les trajets du quotidien en ville.

C’est quoi, la promotion sur ce scooter électrique équivalent 50 cc ?

Le site français Go2roues, spécialisé dans la vente de deux roues électriques, propose actuellement une réduction de 300 € sur le scooter NQi Sport de la marque Niu. Vendu habituellement 3 199 €, il est en ce moment proposé au prix de 2 899 €. Seuls les modèles Gris Mat et Noir Mat sont en promotion.

C’est quoi, ce scooter électrique de la marque Niu ?

Le NQi Sport possède de jolies courbes, pour un style résolument moderne. Le phare circulaire à l’avant est bien intégré à l’ensemble et donne une identité propre à la marque. Plusieurs coloris sont disponibles, mais seuls le noir mat et gris mat sont en promotion. Ces couleurs donnent un look discret et élégant au scooter. Le NQI Sport possède une taille compacte avec un poids de 99 Kg. Ses dimensions de 180 × 74 × 113 cm permettent des manœuvres faciles et la garantie de trouver des places pour se garer. Sa petite taille vient avec quelques inconvénients, notamment le manque d’espace pour les grandes jambes, ou pour un deuxième passager. Notez toutefois pour ce dernier la présence d’un repose-pieds escamotable et d’une barre dédiée.

L’ergonomie est très bonne, avec les manettes et des boutons facilement accessibles. Le cadran principal est lisible rétroéclairé. La batterie du NQi Sport se loge sous le plancher. Ainsi, la place sous la selle fait office de rangement pour votre casque ou un petit sac à dos. En plus de cet espace de stockage, un vide-poche ouvert est présent. Niu propose un scooter résolument pratique, adapté aux courts trajets du quotidien, globalement bien proportionné, et avec une bonne tenue de route.

Vous pouvez aussi recharger la batterie directement sur le scooter // Source : Niu

À ce prix, le scooter NQi Sport est-il une bonne affaire ?

Si vous cherchez un deux roues pratique et écologique pour la ville, alors ce scooter électrique est une bonne affaire. Vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs scooters 50 cm³ en 2023 pour vous aider à comprendre vos besoins. Le NQi Sport est un deux-roues urbain qui ne dépasse pas les 45 km/h. Son moteur est intégré dans la roue arrière et délivre une puissance nominale de 1 800W. La présence d’un mode Sport permet une poussée accentuée au démarrage, mais guère de vitesse en plus. Niu délivre un scooter stable et très maniable. Vous pourrez vous faufiler sans encombre dans la circulation, ou effectuer des manœuvres aisément. Le système de freinage hydraulique à disque avant et arrière est un plus en termes de sécurité. Une pression sur le frein arrière active le frein arrière et avant, afin de réduire les distances de freinage.

Côté accessoire, le scooter embarque un connecteur USB pour recharger votre smartphone ou l’utiliser comme GPS. Un boîtier GPS et GSM est présent, pour accéder à distance au niveau de batterie, à la localisation en temps réel du scooter ou pour enregistrer vos itinéraires. Enfin, le Niu NQi possède une autonomie maximale de 55 km. Sa batterie de 11 kg est amovible et peut se recharger à la maison ou au bureau, via une prise 220 V de type domestique. Comptez environ 8 h de charge, soit une bonne nuit, pour recharger entièrement la batterie.

Pour aller plus loin avec les deux-roues

👉 Si vous êtes davantage 125 cm³, consultez notre guide des meilleurs scooters électriques 125 en 2023

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.