Particulièrement apprécié dans notre test début 2020, le scooter électrique Rider 5000 demeure aujourd’hui une référence pour son look et sa vélocité. Et aujourd’hui, Go2Roues le propose à un prix un peu plus doux.

C’est quoi cette promo, sur le Rider 5000 ? Pour encore quelques heures dans la limite des stocks disponibles, ce scooter électrique est proposé à 4 799 euros au lieu de 4 999 euros chez Go2Roues. Cela ne prend pas en compte le bonus écologique, les différentes options ou la livraison.

C’est quoi exactement ce scooter électrique ? Difficile de ne pas voir l’inspiration Vespa dans ce Rider 5000, équivalent 125 cm3. Les amateurs de looks rétros (et de silence) devraient donc apprécier. D’autant que sa vitesse maximum se veut elle assez moderne, à savoir 90 km/h. Bien entendu, cela impactera l’autonomie, annoncée à 80km avec une vitesse moyenne de 45 km/h (comptez donc moins si vous roulez plus vite). Il s’agit là de l’un de ses points faibles (avec sa batterie de 18kg), et ce scooter se destinera donc principalement à de petits trajets rapides.

Quelles options pour le Rider 5000 ? Proposé dans différents coloris (beige, turquoise, noir brillant, noir mat, rouge), seul le modèle « classic » (gris) du Rider 5000 est en promotion. Il est possible de le payer en trois fois sans frais et plusieurs accessoires peuvent être ajoutés : un support top case (69 euros), un top case (249 euros), un antivol bloque disque (98 euros), un support smartphone (75 euros), un tablier de protection (149 euros), un chargeur (179 euros ou encore un pare-brise (164 euros). Enfin, il faudra également régler 144 euros pour les frais de préparation et carte grise et 98 euros facultatifs (mais recommandé par les assurances) pour les frais de gravage et inscription Argos.

Le Rider 5000 de Go2Roues // Source : Numerama/Marie Turcan

Pour mieux comprendre l’offre sur le Rider 5000

👉 Notre test complet du Rider 5000

👉 Et notre avis après 1 an d’utilisation pour faire bonne mesure (et voir Marie vivre sa meilleure vie sur le bolide)

