Un jeu de flipper dans un navigateur ? C’est la petite expérience sympathique que propose Google. Si vous trouvez que c’est lent, pas de panique : votre connexion ne rame pas. C’est le jeu qui n’est guère nerveux.

En marge de la conférence annuelle de Google I/O, un petit jeu sur navigateur a été sorti par la firme de Mountain View. Son nom ? I/O Pinball. Il s’agit d’un flipper qui se joue sur Chrome, Firefox, Edge, Opera, Vivaldi, Brave, Safari ou quel que soit la solution que vous utilisez. Une manière pour Google d’illustrer la puissance de certaines technologies web.

Ainsi, I/O Pinball mobilise le framework Flutter, conçu par Google, mais aussi le moteur de jeu 2D appelé Flame, qui sert à la gestion des animations, de la physique (afin de rendre cohérent le comportement de la boule en fonction de sa trajectoire et des chocs avec le décor) et de la détection des collisions — en l’occurrence, entre la balle et les différents éléments du flipper.

Source : Capture d’écran

Ça allait si peu vite qu’on se demandait si notre connexion ramait

Une démonstration technologique, donc, à défaut d’avoir une simulation réaliste de flipper. Car pour qui a déjà taquiné ce genre de machine, la boule file à toute allure et l’action est nerveuse. Or avec I/O Pinball, c’est peut-être le flipper le plus lent auquel on a jamais joué. Si c’est pour passer le temps, c’est réussi : on pourrait se faire un café le temps que la boule redescende.

On est certes un peu mauvaise langue, mais on aurait pu légitimement s’attendre à un titre beaucoup plus dynamique. C’est certes une jolie démonstration de ce que le web offre comme ressources pour proposer des expériences riches, sans avoir à passer par une application dédiée, mais un peu frustrante. Mais au moins, le jeu est gratuit et est disponible aussi sur mobile.