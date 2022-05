[Deal du jour] Ce 1er mai, l’Apple Watch SE est en soldes du côté de Darty et Fnac. Si vous attendiez un moment propice pour vous offrir la montre connectée conçue pour les propriétaires d’un iPhone, celui-ci est peut-être venu.

Normalement facturée 299 euros, l’Apple Watch SE est actuellement en promotion à 269 euros, aussi bien chez Fnac que chez Darty. Voilà une bonne occasion de mettre la main sur l’objet, d’autant que les deux enseignes proposent aussi bien l’envoi que le retrait en magasin. Notez que le lien ci-dessous pointe vers le modèle 40mm avec un boitier en aluminium or (bracelet sport lumière stellaire), mais que tous les modèles normalement facturés 299 euros sont en promotion.

Apple Watch SE // Source : Onur Binay — Unsplash

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’Apple Watch SE ?

L’Apple Watch SE n’est pas la plus complète des montres de la marque, mais elle devrait cependant satisfaire la plupart des utilisateurs tout en respectant leur portefeuille. Assez similaire à la Series 6, la SE fait une croix sur l’électrocardiogramme et la mesure du taux d’oxygène dans le sang, ou encore sur l’écran toujours allumé. Presque toutes les autres fonctionnalités classiques sont de la partie, notamment celles permettant de suivre votre activité ou d’interagir avec votre iPhone ou iPad (notifications, GPS, etc.) . Étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur et dotée d’une autonomie de 18 heures selon Apple, la montre connectée fait tout le reste correctement. Seul bémol, elle ne marche pas avec les téléphones Android.

Fnac ou Darty ?

Si vous souhaitez retirer votre Apple Watch SE en magasin, le choix de Fnac ou Darty dépendra on l’imagine de votre situation géographique. Pour une expédition, Darty et Fnac ne formant désormais plus qu’un, les deux entités proposent globalement la même chose, comme le paiement en plusieurs fois ou l’expédition gratuite ou payante en fonction de la rapidité de la livraison souhaitée. Si vous êtes membre Fnac+ (carte valable chez Fnac mais aussi Darty, la livraison express est gratuite et vous pouvez cumuler des euros sur une cagnotte commune lors de vos achats chez l’un ou chez l’autre.

