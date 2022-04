Numerama a sélectionné dix chaînes sur plusieurs plateformes qui abordent l’actualité politique et les sujets cruciaux des prochains jours.

Vous n’avez pas envie de passer vos journées devant des chaînes d’infos pour comprendre le programme des candidats ? Il existe des alternatives. Des initiatives pour suivre l’actualité politique se sont lancées sur de nombreuses plateformes, de YouTube à TikTok en passant par Twitch, et connaissent un succès grandissant. Certaines sont déjà connues du grand public, mais d’autres méritent un peu plus d’attention.

Selon les streamers, les propositions, les programmes et les sujets d’actualité peuvent être analysés en profondeur ou traités brièvement à partir des faits uniquement. Le format de la télé pouvant être lassant et pénible à la longue, ces plateformes ont le mérite de proposer une manière plus rafraîchissante de consommer les infos.

Numerama vous propose dix chaînes à suivre pour s’informer autrement durant la période de l’élection présidentielle.

Les plus connues

HugoDécrypte

La chaine d’infos d’Hugo Travers est peut-être l’un des plus connues sur le YouTube français. Lancée en 2015, elle culmine aujourd’hui à plus de 570 000 abonnés et plus de 1,7 millions de followers sur Instagram. De quoi faire rougir de nombreux médias traditionnels. L’équipe de quinze journalistes travaille aussi sur TikTok, Twitch, Twitter et même Spotify. Pour la présidentielle, HugoDécrypte a lancé deux formats spécifiques : une premier pour expliquer les programmes des candidats en 10 mesures et un autre où il interview directement les concernés. Evidemment tout le monde se prête au jeu.

Jean Massiet

Jean Massiet est l’un des précurseurs du Twitch politique. Alors que la plateforme était surtout destinée à diffuser des parties de jeux vidéo, cet ancien membre du cabinet de Marisol Touraine (alors ministre de la santé) profite de l’affluence des jeunes sur le site de streaming en direct pour vulgariser et expliquer la politique. Sa chaîne Twitch culmine à plus de 150 000 abonnés et plus de 56 600 personnes le suivent sur YouTube.

Gaspard G

Gaspard G a commencé tôt sur YouTube, en 2014. Ses vidéos sont simples et expliquent clairement les programmes politiques. Âgé de seulement 24 ans, il a déjà été contacté à deux reprises par le gouvernement. Jean Michel Blanquer, le ministre de l’éducation nationale a été interviewé sur sa chaine sur les filières au lycée, puis le premier ministre Jean Castex, l’a appelé en personne après une vidéo pour interpeller le gouvernement sur la situation des étudiants pendant la crise du covid.

Les originaux

Game of rôles : les deux tours, sur la chaine de Clément Viktorovitch

FibreTigre est un spécialiste de la fiction interactive sur Twitch. Associé au politologue Clément Viktorovitch, ils ont lancé un jeu de rôle en direct diffusé sur la chaîne Twitch de ce dernier où chaque participant incarne un candidat fictif au vue de l’élection présidentielle de 2022. Durant trois heures, les quatre invités vont improviser sur le plateau de radio face aux questions du présentateur & concepteur de l’émission. Des Youtubeurs connus à l’instar de Joueur du grenier ou Antoine Daniel ont participé à l’émission.

Diable positif

Généralement, nous n’avons pas le réflexe de nous intéresser aux institutions de la République, et lorsque l’on est suffisamment curieux, les sites utiles peuvent paraître barbants et compliqués à utiliser. Sur YouTube, Le Diable Positif veut vulgariser la politique et les organes de décision en dessin animé. Le design s’inspire des cartoons américains et la finalité est aussi ludique d’informative. L’émission a débuté en avril 2019 et compte plus de 93 600 abonnés aujourd’hui.

Les militants

David Dufresne

David Dufresne est connu du grand public comme un journaliste engagé. Passé par de grands médias comme Libération ou Mediapart dont il a contribué à la création, il travaille aujourd’hui indépendamment et réalise des documentaires. Il tient une chaine YouTube et Twitch où il invite régulièrement des invités pour parler d’actualité.

Le fil d’actu

Tatiana Ventôse a fait carrière dans la politique dans les mouvements de gauche et analyse des sujets qui font la une à travers la chaine YouTube, Le Fil d’Actu. Avec une équipe d’une dizaine de jeune, ils veulent « proposer une lecture différente de l’actualité, loin du flux d’informations en continu des chaînes télévisées ». La chaine cumule aujourd’hui plus de 131 000 abonnés. Certaines vidéos basculent dans l’opinion, à vous de vous faire votre idée.

Les tiktokeuses et tiktokeurs

TikTok limite la durée d’une vidéo à dix minutes et généralement les vidéos publiées sont encore plus courtes. Les quatre comptes proposés décrivent et expliquent un fait d’actualité chacun à leur manière. Un bon moyen de suivre la présidentielle avec seulement l’essentiel pour info.

Victoriabnnrd

Alex_maless

Millennialspolitics

Lapolitiquedemat

