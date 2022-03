Vos amis vous ont mis en sourdine sur Messenger ? Vous allez pouvoir les notifier de force

Facebook s’inspire de Slack et va ajouter des commandes spéciales à son application de messagerie. Dans un premier temps, il sera possible d’envoyer une notification à tout le monde ou de délivrer un message silencieusement.

Mardi 29 mars, Facebook a annoncé son intention de doter son application de messagerie de raccourcis textuels, un peu à la manière de Slack. Dans un premier temps, deux commandes spéciales sont disponibles. @everyone permet d’envoyer une notification « urgente » à tous les participants d’un groupe, /silent permet le contraire, à savoir l’envoi de messages sans notifications. Plus tard, Facebook Messenger se dotera d’autres raccourcis.

@everyone, à utiliser avec modération

On a tous des amis qui ne répondent jamais. Grâce à la commande @everyone, nous allons pouvoir les forcer à ne pas rater une notification. Pour indiquer que vous aurez du retard ou demander ce qu’il faut acheter, @everyone est la commande parfaite. Elle permet de contourner les éventuels « mute » que certains auraient mis, et donc de toucher tout le monde dans le groupe. Bien sûr, nous vous encourageons à ne pas l’utiliser tout le temps. Elle pourrait vite énerver.

La fonction @everyone de Messenger. // Source : Facebook

/silent, pour les monologues nocturnes

Vous venez de vous faire larguer ? Votre meilleur(e) ami(e) vous a fait un sale coup ? Alors la fonction /silent va changer la vie des personnes à qui vous vous confiez. Plutôt que de les harceler avec 40 notifications dignes d’un monologue théâtral, vous allez pouvoir leur envoyer des messages sans notifications, afin de ne pas les réveiller. Facebook présente aussi cette fonction comme un bon moyen de ne pas déranger ses proches en vacances, avec le décalage horaire par exemple.

D’autres raccourcis bientôt

Plus tard, Facebook dit qu’il déploiera d’autres raccourcis. D’autres ne sont pas encore dévoilés, d’autres sont déjà officialisés comme :

/gif : pour insérer un GIF rapidement depuis un iPhone, sans ouvrir l’onglet dédié.

: pour insérer un GIF rapidement depuis un iPhone, sans ouvrir l’onglet dédié. /pay : pour envoyer de l’argent à ses amis dans les pays où la fonction est disponible, pas la France donc.

pour envoyer de l’argent à ses amis dans les pays où la fonction est disponible, pas la France donc. /shrug : pour envoyer un ¯\_(ツ)_/¯

pour envoyer un ¯\_(ツ)_/¯ /tableflip : pour envoyer un (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Avec ces nouvelles fonctions, Facebook Messenger devient une application de messagerie un peu plus complète. Elles sont d’ores et déjà en cours de déploiement, mais Meta ne dit pas à quel rythme.