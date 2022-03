En promotion, cette caméra de surveillance qui filme en 2K devient plus accessible

[Deal du jour] Vous souhaitez surveiller votre domicile lorsque vous êtes en déplacement ? Alors, autant miser sur une référence en matière de caméras de sécurité : la Arlo Pro 4 propose une solution bien complète et coûte en plus 70 euros de moins.

Arlo est une société spécialisée dans les caméras de surveillances et dont la réputation n’est plus à faire. Le constructeur propose de nombreuses références, et dernièrement il a présenté la Arlo Pro 4. Elle succède à l’Arlo Pro 3, avec cette fois-ci une connectivité revue et corrigée. Elle devient également plus facile à installer et propose une image en qualité 2K HDR, avec un champ de vision élargi, pour ne louper aucun détail autour de votre domicile. Idéale pour sécuriser votre domicile, l’Arlo Pro 4 a de bons arguments, surtout avec près de 30 % de réduction.

Au lieu d’un prix barré à de 249,99 euros, la caméra de surveillance Arlo Pro 4 est actuellement en promotion à 17,99 euros sur Amazon, soit 70 euros de remise immédiate.

Arlo pro 4

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qui change sur ce nouveau modèle ?

Avec sa nouvelle caméra Arlo Pro 4, le constructeur promet un appareil « deux fois plus rapide » à installer grâce à « sa connectivité directe au Wi-Fi ». Cette intention n’est pas anodine, car en simplifiant davantage l’installation, les utilisateurs peuvent s’approprier plus facilement la caméra, le tout sans compromis sur la sécurité. De plus, la Pro 4 est 100 % sans fil, il vous suffit donc de la fixer, de la raccorder au Wi-Fi de la maison (2,4 GHz) et de la connecter à l’application après avoir scanné le QR Code pour lancer la configuration. Pas besoin de faire de travaux.

Quelles sont ses caractéristiques ?

Cette caméra a l’avantage de filmer en 2K, ou bien en 1080p ou 720p, avec en plus un angle de vision de 160° et résiste même à toutes sortes d’intempéries. Elle supporte également le HDR. Côté qualité de l’image, les vidéos offriront un beau niveau de détails, et des couleurs bien retranscrites. Arlo propose même un zoom x12 pour pouvoir voir plus loin plus précisément, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture ou le visage d’un individu. Le mode nocturne sera tout aussi compétent, et vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra.

Que dire de plus ?

D’ailleurs, en cas de mouvement suspect détecté, vous êtes alerté par une notification depuis votre smartphone. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la Arlo Pro 4 est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles. Vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs et demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra. Sachez qu’il faut souscrire un système d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud. À noter, cette caméra a une autonomie de six mois.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.