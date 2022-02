Ce gros forfait 100 Go à 9,99 € ne sera plus disponible à la fin du week-end

Il vous reste peu de temps pour profiter des offres spéciales B&You. L’occasion par exemple de profiter du forfait sans engagement Very B&You 100 Go pour moins de 10 euros.

Dans la guerre qui oppose les différents opérateurs mobiles, c’est à celui qui dégaine les meilleures offres possibles. Et sur ce plan, B&You semble bien décidé à rendre coup pour coup ,avec une offre particulièrement intéressante. En ce moment, et jusqu’au 21 janvier prochain inclus, vous pouvez découvrir le forfait sans engagement Very B&You 100 Go pour 9,99 euros par mois. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur ce forfait riche en data.

Le forfait Very B&You 100 Go en bref :

100 Go d’internet en 4G, dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM;

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine;

9,99 euros par mois, sans engagement;

Disponible jusqu’au 21 février.

Les forfaits Very B&You en série limité. // Source : B&You

Tout savoir sur le forfait Very B&You 100 Go

Quels sont les avantages de ce forfait à 9,99 euros par mois ?

Avec cette série spéciale Very B&You 100 Go, B&You propose un forfait qui va droit au but. Comme son nom l’indique, il propose une coquette enveloppe de 100 Go de data sur le réseau 4G de Bouygues. Un réseau qui, selon les dernières données de l’ARCEP, couvre 99% du territoire français, et 93% de la population. Sachez enfin que sur ces 100 Go, vous pourrez en utiliser 15 durant vos pérégrinations en Europe et dans les DOM.

De manière assez classique, la data est complétée par des appels, SMS et MMS en illimités sur tout le territoire métropolitain. Ce forfait très complet est bien évidemment sans engagement, et sans mauvaise surprise côté facture. Cette série spéciale est actuellement disponible pour 9,99 euros par mois et ce, jusqu’au 21 février prochain

Puis-je personnaliser mon forfait ?

La réponse est oui. Si vous souhaitez compléter votre forfait, B&You vous propose de nombreuses options. Vous pourrez par exemple opter pour Onoff, une solution permettant d’avoir deux numéros sur un seul et même forfait pour 3 euros par mois. Ou encore prendre un abonnement à B.tv et ainsi accéder à + de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre smartphone et ce, sans que le visionnage n’attaque votre enveloppe de data. Ce service est disponible pour 6 euros par mois.

Est-il possible de conserver son numéro de téléphone en optant pour ce forfait ?

Il est évidemment possible de conserver votre numéro de téléphone actuel si vous décidez d’opter pour ce forfait Very B&You 100 Go. Pour ce faire, rien de bien compliqué puisqu’il vous suffira, lors de la souscription, de cocher la case “Je conserve mon numéro”. Il ne vous restera plus alors qu’à renseigner ledit numéro ainsi que votre code RIO. Pour obtenir ce dernier, un simple appel au 3179 suffit.

Autre avantage à conserver votre numéro actuel : la simplification des démarches liées au changement de forfait. En effet, si vous optez pour la conservation du numéro, c’est B&You qui se chargera de la résiliation de votre ancien forfait, et du transfert de votre ligne. Le tout sans interruption de service. Prévoyez juste de débourser 10 euros à la commande de manière à obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe.

Quels sont les autres forfaits Very B&You sans engagement ?

Si jamais le forfait 100 Go ne vous convenait pas pour une raison ou pour une autre, sachez que B&You propose en ce moment deux autres forfaits. Le premier se destine à tous ceux qui ont de petits besoins en data et propose 5 Go pour 4,99 euros par mois. Un forfait qui va à l’essentiel en proposant une petite enveloppe à prix extrêmement raisonnable.

Le second, pour sa part, devrait plaire aux gros consommateurs de données puisqu’il propose une gigantesque enveloppe de 200 Go (dont 20 utilisables en Europe et dans les DOM) pour 11,99 euros par mois. Un forfait maousse, idéal pour tous ceux qui souhaitent regarder des vidéos ou naviguer sur internet sans aucune restriction.