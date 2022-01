Les meilleurs smartphones OPPO sont en promotion dans ces packs avec enceinte ou montre connectée

Les soldes d’hiver continuent et Boulanger ne perd pas le rythme. Parmi les bons plans du moment, on trouve un pack OPPO Reno6 + Google Nest Mini en réduction de 50 euros et un combo OPPO Find X3 Pro + OPPO Watch 46 mm lui en baisse de 250 euros.

Les promotions hivernales sont souvent la bonne occasion pour craquer sur un nouveau téléphone. D’autant plus quand celui-ci est proposé en pack avec un accessoire connecté, le tout à un tarif réduit.

Et chez Boulanger, vous n’avez que l’embarras du choix puisque l’enseigne lance deux coffrets en soldes, l’un comprenant un OPPO Reno6 et un Google Nest Mini à 449 euros (contre 499 euros), et l’autre fort d’un OPPO Find X3 Pro et d’une montre OPPO Watch 46 mm à 899 euros au lieu de 1 149 euros pour le téléphone uniquement.

OPPO Reno6 vs OPPO Find X3 Pro : quelles différences ?

Conçus par la même marque et sortis la même année, les OPPO Reno6 et Find X3 Pro se différencient pourtant de bien des manières. Au niveau du design pour commencer. Le Reno6 opte pour une esthétique avec des bords anguleux et des coins arrondis, ce qui n’est pas sans rappeler une tendance récente. Sa dalle AMOLED de 6,43 pouces offre une définition FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est très agréable à prendre en main.

L’OPPO Reno6 brille de mille feux // Source : OPPO

De son côté, l’OPPO Find X3 Pro affiche un design plus audacieux avec une coque arrière qui ne fait qu’un avec le module photo. Plus grand, avec une diagonale de 6,67 pouces, il dispose également d’un meilleur taux de rafraîchissement puisque son écran AMOLED FHD+ jouit du 120Hz. Malgré sa taille, son usage au quotidien reste très appréciable, notamment pour regarder du contenu en streaming.

La dimension photo change aussi d’un appareil à l’autre. Le module photo de l’OPPO Reno6 embarque trois capteurs (64 + 8 + 2 mégapixels) tandis que le Find X3 Pro bénéficie de 4 caméras (50 + 50 + 13 + 3 mégapixels). Si les deux téléphones assurent une excellente polyvalence photo, le second a l’avantage de profiter d’un microscope qui vous permet de détecter des détails imperceptibles à l’œil humain. Un petit plus qui vous permet de prendre des clichés uniques.

Les deux coloris du OPPO Find X3 Pro // Source : OPPO

Cela dit, OPPO a profité de la sortie plus récente du Reno6 pour intégrer quelques nouveautés telles que le mode portrait couleur IA qui permet de désaturer l’arrière-plan afin de ne conserver que le sujet en couleur. Il n’est certes pas le meilleur photophone du moment, mais les images capturées restent de très bonnes factures.

Côté performance, le Find X3 Pro domine clairement le Reno6. Il faut dire qu’il s’appuie sur un processeur Snapdragon 888 et 12 Go de RAM, ce qui lui permet de ne souffrir d’aucun ralentissement quel que soit l’usage. Un avantage expliqué par son positionnement sur le segment ultra haut de gamme. Bien entendu, cela ne signifie pas que le Reno6 n’est pas capable de tenir la cadence. Sa puce MediaTek Dimensity 900 et ses 8 Go de mémoire vive sont non seulement optimisés pour la 5G, mais ils offrent une expérience fluide dans la grande majorité des usages quotidiens, y compris du jeu en 3D.

Pour ce qui est de l’autonomie, les deux smartphones tiennent une bonne journée d’usage malgré la légère différence de batterie (4 300 mAh pour le Reno6 et 4 500 mAh pour le Find X3 Pro). Tous deux profitent de l’avance technologique d’OPPO en terme de recharge sans fil. Grâce au protocole SuperVOOC 2.0, il ne faut qu’une trentaine de minutes pour récupérer l’intégralité de sa batterie.

Le Google Nest Mini : un petit assistant aux grandes possibilités

Avec son look de galet au style épuré en plastique recyclé et fort d’un tissu gris, le Nest Mini est une enceinte connectée particulièrement discrète. D’autant qu’elle peut s’accrocher au mur grâce au petit trou dans sa coque.

La qualité sonore est au rendez-vous pour le gabarit du produit. Le Google Nest Mini s’appuie sur deux basses puissantes afin d’offrir un son plus clair et percutant. Le rendu audio est satisfaisant pour une petite enceinte, même si elle ne remplace pas une enceinte plus classique.

Le pack Reno6 et Google Nest Mini // Source : Boulanger

Quant au Google Assistant, il fait des merveilles. Grâce à la puce dédiée au machine learning, l’assistant virtuel peut effectuer plusieurs tâches sans connexion Wi-Fi. Enfin, il s’adapte au bruit ambiant, modulant le son de sa voix pour être toujours entendu.

Une OPPO Watch pour glisser son smartphone autour du poignet

La OPPO Watch ne manque pas d’élégance. Son boîtier carré de 46 mm, en aluminium et aux bords incurvés, est sublimé par un écran plat AMOLED de 1,91 pouce. Deux boutons sur le côté permettent de naviguer dans les menus. Au niveau de l’autonomie, sa batterie de 430 mAh lui assure une endurance de 30 heures, et ce même avec le Bluetooth activé. La charge rapide lui permet de récupérer 30 % de batterie en 15 minutes.

L’expérience utilisateur est fluide au quotidien, d’autant que OPPO a intégré moult outils de personnalisation à l’interface Wear OS, comme la possibilité d’adapter les couleurs du cadran en fonction de votre tenue du jour via une simple photo de vos vêtements.

Le pack Find X3 Pro et OPPO Watch // Source : Boulanger

Bien entendu, une panoplie de capteurs (GPS, accéléromètre, cardiofréquencemètre quadricanal PPG, etc.) vous permet de suivre en temps réel votre santé et votre activité sportive. Elle peut reconnaître jusqu’à 5 activités différentes : deux types de course à pied, cyclisme en extérieur, marche extérieure et même la natation grâce à sa résistance à l’immersion jusqu’à 50 mètres.

Quel pack choisir ?

Finalement, le choix du pack se fera selon deux critères : vos habitudes et votre budget. Si vous êtes quelqu’un de plutôt casanier, le pack OPPO Reno6 + Google Nest Mini se fera une place sans problème dans votre quotidien. Ce combo est vendu 449 euros chez Boulanger, contre 499 euros habituellement soit une baisse de 50 euros.

En revanche, si vous avez la bougeotte, le OPPO Find X3 Pro et la montre connectée ont de quoi vous séduire. Ce pack profite également d’une réduction de 50 euros puisqu’il affiche un tarif de 899 euros chez Boulanger au lieu de 949 euros.