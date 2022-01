BlackBerry n’a pas réussi à suivre les tendances du marché du smartphone. Dépassé par l’essor des claviers tactiles, le Canadien s’est fait manger par la concurrence. Ce 4 janvier, son OS maison devient obsolète. Tous les smartphones BlackBerry l’utilisant cesseront donc de fonctionner correctement.

La mûre n’a pas résisté face à la pomme croquée et aux sucreries Android. Au faîte de sa gloire en 2010, BlackBerry s’est fait manger par la concurrence. Et ce 4 janvier 2022, elle éteint une de ses dernières ampoules : son système d’exploitation maison devient obsolète.

« Les anciens services pour BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, ne seront plus disponibles après le 4 janvier 2022 », indique la société sur son site. A partir de cette date, les appareils qui utilisent ces services et ces logiciels par le biais d’une connexion cellulaire ou Wi-Fi ne fonctionneront plus de manière fiable, notamment au niveau des data, des appels téléphoniques, des SMS et des fonctions d’appels d’urgence.

Le BlackBerry Passport ne sera plus fonctionnel Source : Maurizio Pesce

BlackBerry s’était pourtant taillé une belle place sur le marché du smartphone : en 2010, il était dans le top 4 des plus gros vendeurs de téléphones portables derrière Nokia, Samsung et LG. Mais, après avoir fait son succès, la présence d’un clavier sur l’appareil a entraîné sa perte. Lorsque la mode est passée au clavier tactile, l’entreprise n’a pas pris le train en marche suffisamment vite. Le Canadien a commis de nombreuses autres erreurs : il n’a notamment pas vu le potentiel de BlackBerry Messenger, sa messagerie qui aurait pu connaître le succès d’un WhatsApp, si le groupe l’avait mieux exploité et ouvert plus rapidement à iOS et Android.

C’est désormais la fin de la partie pour BlackBerry. Et tous les anciens modèles tournant sous l’OS maison deviennent inutilisables ce 4 janvier.

Quels appareils BlackBerry sont concernés ?

Les smartphones sous BlackBerry 10 ne fonctionnent plus de manière fiable à partir de ce 4 janvier 2022 :

le BlackBerry Classic

le BlackBerry Passport

le Porsche Design P’9982 de BlackBerry

le Porsche Design P’9983 de BlackBerry

le BlackBerry Leap

le BlackBerry Z10

le BlackBerry Z3

le BlackBerry Q10

le BlackBerry Q5

le Black Z30

Les téléphones utilisant l’OS BlackBerry 7.1 ou les versions antérieures sont également concernés : la liste est disponible ici. Les smartphones BlackBerry utilisant Android (le Priv, le DTEK60 et le DTEK50) ne sont en revanche pas touchés.