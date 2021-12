[Le Deal du Jour] Depuis l’arrivée des Airpods d’Apple, le marché des écouteurs sans-fil dits « True Wireless » a explosé, avec des centaines de références pour tous les prix. Mais dernièrement, ce sont les Nothing Ear(1) qui ont su mettre tout le monde d’accord avec leur excellent rapport qualité-prix. À l’approche de Noël, Amazon les brade : 79,99 euros au lieu de 99,99.

Profitant de la fougue et de la curiosité de la jeunesse, mais également de l’héritage d’un certain OnePlus, Les Nothing ear(1) ont fait leur petit effet à leur sortie, au point même que nous leur avons attribué la note parfaite de 10/10. Un excellent deal donc qui le devient encore plus grâce à Amazon qui fait perdre 20 euros à la paire d’écouteurs sans fil.

Au lieu de 99,99 euros, les écouteurs Nothing Ear(1) sont proposés sur Amazon à 79,99 euros dans leur version blanche uniquement.

La tige transparente des écouteurs Nothing Ear(1) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi ces écouteurs sont une bonne alternative aux Airpods ?

Avant de parler des écouteurs en eux-mêmes, il faut d’abord mentionner Nothing. Il s’agit de la nouvelle marque lancée par Carl Pei, ancien cofondateur de OnePlus. La philosophie s’oriente donc sur les bonnes bases qu’avait insufflées la marque chinoise, à savoir des prestations de choix pour un prix contenu.

Les Nothing ear(1) sont donc les premiers produits de la nouvelle marque et d’emblée on remarque que le design des écouteurs et du boîtier se démarque significativement de ce qui peut se faire ailleurs. L’emphase est mise sur la transparence, avec un effet esthétique très réussi, même si le un format intra-auriculaire avec la tige courte rappelle naturellement les Airpods Pro. Les écouteurs sont plutôt agréables à porter au quotidien : on pourra les utiliser pendant 3 à 4 heures consécutives sans se sentir gêné. Le boîtier de recharge en lui-même est bien plus volumineux que ce que l’on peut trouver chez la concurrence tout en étant lui aussi complètement transparent.

Et ça vaut quoi, niveau son et autonomie ?

Côté performances sonores, même s’il ne s’agit pas des écouteurs les plus puissants de leur catégorie, Les ear (1) proposent une expérience assez subtile et bien équilibrée. Le tout donne un son très cohérent avec des basses bien rondes et peu de déchet sur les plages dynamiques et une bonne restitution des voix. Ce qui fait des ear(1) des écouteurs polyvalent aussi à l’aise en musique qu’en Podcast.

Autre bonne surprise : ils sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active. Cette dernière dispose de trois modes de puissance et fait un bon travail pour masquer la plupart des bruits extérieurs constants, ce qui sera parfait pour les voyages en train par exemple. En revanche, cette fonction est bien moins efficace pour masquer les paroles. Il faudra plus s’orienter vers un casque audio spécifique pour masquer un maximum de sons extérieurs. Concernant l’autonomie, il faut compter sur 4 heures avec la réduction de bruit activée, contre 5 à 6h sans. Avec le boîtier de recharge, il est possible de la prolonger à 24 ou 34 heures selon le mode.

