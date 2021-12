Reddit a déposé le 15 décembre un dossier d’entrée en Bourse. Une nouvelle qui ne manque pas de sel, au regard de la zizanie que certaines de ses communautés ont semé chez les traders, lors de l’affaire GameStop.

Souvent présentée avec humour comme « la page d’accueil d’Internet », la plateforme de discussion Reddit vient de franchir une étape importante. La société a annoncé le 15 décembre dans un communiqué de presse, avoir déposé un dossier d’entrée en Bourse.

Elle a en effet soumis « de manière confidentielle un projet de déclaration d’enregistrement (…) auprès de la Securities and Exchange Commission (ndlr : le gendarme américain de la Bourse) concernant une offre publique initiale de ses actions ordinaires. »

Les traders amateurs de Reddit avaient mené une opération sur GameStop

Reddit, Inc précise que le nombre d’actions qui seront offertes et la fourchette de prix « n’ont pas encore été déterminés ». L’introduction en Bourse devait se faire une fois que la SEC aura fini d’évaluer le dossier de demande. « Le cadre réglementaire ne nous permet pas de donner plus de détails à ce stade », précise la société.

Voir Reddit faire ses premiers pas vers une entrée en Bourse ne manque pas de sel, au regard de son année 2021. En janvier dernier, des internautes rassemblés autour de communautés en ligne, notamment sur Reddit, ont en effet pris les traders par surprise en faisant grimper les cours de l’action GameStop. Alertés du fait que certains hedge fund allaient miser sur la chute de l’action de la société, des investisseurs amateurs s’étaient en effet coordonnés afin de contrecarrer leur action et de faire grimper significativement son cours.

Le fil Reddit r/WallStreetBets a été au coeur de l’affaire GameStop // Source : Capture d’écran Numerama / Reddit

Il n’est cependant pas surprenant que Reddit cherche à entrer en Bourse, vu la vitalité de la société créée en 2005. En février, la plateforme révélait avoir pas moins de 100 000 subreddits actifs sur tout types de sujets et accueillir plus de 50 millions d’utilisateurs chaque jour. Une attractivité qui lui a permis de lever des fonds et de voir sa valorisation atteindre les 10 milliards de dollars cet été. La société a beaucoup recruté cette année (elle avait prévu de faire doubler ses effectifs) et souhaite se développer sur les formats audio et vidéo.

r/WallStreetBets en ébullition

Les internautes participant au célèbre fil Reddit r/WallStreetBets, qui avait été au coeur de l’affaire GameStop, ont évidement commenté sans tarder l’annonce du dépôt de dossier d’entrée en Bourse de Reddit.

Certains s’interrogent sur l’impact que cela aura sur l’essence de la plateforme. D’autres plaisantent sur la possibilité de faire grimper le cours de Reddit (lorsque la société sera cotée en Bourse), comme les membres de Reddit sont parvenus à le faire pour GameStop. Blague à part, si les organismes de régulation des marchés financiers et des bourses de commerce (SEC et CFTC) ne connaissaient sans doute guère Reddit avant l’affaire GameStop, on sait qu’elles surveillent désormais ce qu’il se passe sur la plateforme, pour s’assurer qu’il n’y pas de manipulations des cours. Nul doute que les équipes de ces instances garderont l’oeil sur les échanges relatifs au trading, si l’entrée en Bourse de Reddit s’opère comme prévu.