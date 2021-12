Robotique et handicap : la technologie peut-elle venir au secours des corps ?

[Podcast] Dans ce nouveau numéro de Le Meilleur des Mondes, l’émission de François Saltiel sur France Culture en partenariat avec Numerama, il est question de technologie et de handicap.

Tout un champ scientifique et technologique de la robotique est dédié aux personnes en situation de handicap physique. C’est le cas notamment pour les prothèses et les exosquelettes. Cela pose plusieurs questionnements : l’état de la recherche, la dimension psychologique avec ces objets techniques reliés au corps, ce que cela change dans le cerveau, mais aussi le problème de l’accessibilité économique et sociale de ces avancées.

Ce sont les sujets abordés dans ce numéro de Le Meilleur des Mondes, diffusé le 10 décembre 2021 sur France Culture, en partenariat avec Numerama. L’émission est disponible en podcast sur les plateformes d’écoute — Deezer, Spotify, Apple — ainsi que sur le site de France Culture.

Vers l’autonomie par les technologies ?

Dans cette émission, présentée par François Saltiel, vous retrouverez les points de vue et les vécus de :

Nathanaël Jarrassé , chercheur en robotique, chargé de recherche CNRS à l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR) de Sorbonne Université à Paris ;

, chercheur en robotique, chargé de recherche CNRS à l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR) de Sorbonne Université à Paris ; Jean-Louis Constanza , directeur du développement chez Wandercraft, société spécialisée dans les robots exosquelettes à destination des personnes en situation de handicap ;

, directeur du développement chez Wandercraft, société spécialisée dans les robots exosquelettes à destination des personnes en situation de handicap ; Nicolas Huchet , co-fondateur de l’association My Human Kit dédié aux personnes en situation de handicap ;

, co-fondateur de l’association My Human Kit dédié aux personnes en situation de handicap ; Danaé Piejos, responsable commerciale chez JIB smart Home, solutions technologiques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap moteur.

Et comme chaque semaine, retrouvez en fin d’émission la chronique Numerama. Dans cette émission, elle était dédiée à une « pop star bionique », Viktoria Modesta, et en particulier de son clip Prototype.